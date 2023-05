Cloudflare, Inc. a étendu Cloudflare One

mai 2023 par Marc Jacob

Cloudflare, Inc. a étendu Cloudflare One, sa plateforme SASE à fournisseur unique, aux services d’intelligence artificielle (IA) générative. Cloudflare One for AI, une suite de contrôles de sécurité Zero Trust, permettra aux entreprises d’utiliser en toute sécurité, dans un environnement sécurisé, les nouveaux outils d’IA générative sans compromettre la propriété intellectuelle et les données de leurs clients.

Chaque avancée technologique transformatrice, des téléphones portables au cloud, est associée à l’émergence de nouvelles menaces pour la sécurité. De grandes entreprises ont interdit l’utilisation de célèbres applications de chat basées sur l’IA générative suite à des fuites de données sensibles ; l’Italie a même institué une interdiction temporaire des outils basés sur l’IA générative, en raison de leurs dispositions inadéquates en matière de protection des données d’utilisateurs. Selon une enquête réalisée par KPMG consacrée à l’IA générative, l’IA devrait avoir un impact énorme sur les entreprises, mais la majorité des dirigeants américains interrogés sont encore à des années de pouvoir la déployer ; la cybersécurité (81 %) et la confidentialité des données (78 %) constituent, pour ces dirigeants, les préoccupations les plus importantes. Les RSSI et les DSI doivent parvenir à un point d’équilibre entre la mise en œuvre d’innovations transformatrices fondées sur l’IA et le respect des réglementations en matière de confidentialité des données. Qu’il s’agisse d’un employé effectuant des expériences avec l’IA ou d’une initiative de l’entreprise, lorsque des données propriétaires ont été exposées à l’IA, aucun retour en arrière n’est possible.

Cloudflare One for AI offre aux entreprises une solution simple, rapide et sécurisée pour développer en toute sécurité avec les nouvelles technologies d’IA générative, sans compromettre leur sécurité ou leurs performances. Avec Cloudflare One, les entreprises peuvent acquérir une visibilité et réaliser des mesures de l’utilisation des outils basés sur l’IA, prévenir les pertes de données et gérer les intégrations :

• Cloudflare Gateway aide les entreprises à observer le nombre d’employés réalisant des expériences avec les services d’IA et à contextualiser la planification des budgets et les offres de licences pour entreprises.

• Les jetons de service fournissent aux administrateurs un journal clair des requêtes d’API, un contrôle sur les services spécifiques pouvant accéder aux données d’apprentissage de l’IA, ainsi que la possibilité de révoquer les jetons en un clic lors du développement de plug-ins ChatGPT destinés à un usage interne et externe.

• Cloudflare Tunnel fournit une connexion chiffrée, uniquement sortante, au réseau de Cloudflare. Cette approche permet de vérifier la conformité de chaque requête aux règles d’accès configurées pour les services protégés par Cloudflare One, ainsi qu’aux critères établis par les équipes, avant d’autoriser un service d’IA à se connecter à leur infrastructure.

• Le service de prévention des pertes de données de Cloudflare (DLP, Data Loss Prevention) offre une protection permettant de remédier aux erreurs humaines en matière de partage de données par les employés. Des options préconfigurées simples permettent d’identifier la présence de données ressemblant à des numéros de sécurité sociale ou de carte de paiement, tandis que des analyses personnalisées permettent de rechercher des modèles basés sur des configurations de données pour une équipe spécifique. Des règles plus granulaires peuvent même permettre à certains utilisateurs de réaliser dans le cadre de projets contenant des données sensibles, tout en imposant des limites plus strictes à la majorité des équipes et des employés.

• Le service CASB (Cloud Access Security Broker) de Cloudflare offre une visibilité et un contrôle exhaustifs sur les applications SaaS. Ce service vous permettra prochainement d’analyser les outils basés sur l’IA utilisés par votre équipe, afin d’éviter les erreurs de configuration et les utilisations abusives.

L’IA générative est une technologie passionnante, qui promet de transformer notre approche du travail. À mesure que cette technologie évolue et que de nouveaux outils et plug-ins sont développés, l’approche de la sécurité de la plateforme de Cloudflare permettra aux entreprises du monde entier de tirer profit de ces améliorations de la productivité sans générer des goulets d’étranglement, mais également d’assurer leur conformité aux nouvelles réglementations.