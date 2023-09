Cloudflare, Inc. : Une nouvelle étude révèle que les entreprises sont tenues captives par les géants du cloud

septembre 2023 par Cloudflare, Inc. et Forrester Consulting

Cloudflare, Inc. a publié une étude commandée, réalisée par Forrester Consulting, qui souligne le besoin croissant pour les entreprises de connecter toutes les ressources de leur organisation, tout en gardant le contrôle de leur sécurité, leur productivité et leur croissance vis-à-vis de leurs concurrents. Pour aider le secteur à relever ce nouveau défi, Cloudflare inaugure aujourd’hui le concept de connectivité cloud, une plateforme unifiée de services cloud-native conçue pour aider les entreprises à reprendre le contrôle de leurs technologies et leurs données, toujours plus complexes et tentaculaires.

« Aujourd’hui, les hyperscalers ont développé des modèles opérationnels reposant sur la capture des données, qui rendent difficile leur déplacement. Ces revendeurs de « captivité cloud » vous attirent avec un produit unique, et rendent presque impossible l’utilisation conjointe de différentes offres concurrentielles. Cloudflare propose une alternative : la connectivité cloud. Fondamentalement, nous proposons un réseau qui vous permet de connecter et protéger facilement l’ensemble de vos ressources. Nous nous positionnons au-dessus de tout le reste et connectons toutes les ressources en ligne, qu’il s’agisse d’un cloud, d’un appareil, d’une base de données ou d’équipements sur site, afin d’aider les entreprises à échapper à l’emprise de ceux qui tiennent le cloud captif. »

Matthew Prince,

CEO de Cloudflare

Les entreprises perdent le contrôle de leurs environnements informatique et de sécurité

Ces dernières années, les entreprises du monde entier ont assisté à une augmentation spectaculaire de l’adoption de nouvelles applications, souvent fondées sur le mode SaaS, qui facilitent le travail et la collaboration des équipes dans un environnement de travail hybride. Cependant, cette évolution a introduit de nouveaux risques et défis, et désormais, près de 40 % des entreprises sont d’accord pour dire qu’elles perdent le contrôle de leurs environnements informatiques et de sécurité. Plus précisément, les entreprises ont identifié, dans l’ordre suivant, les quatre principaux facteurs contribuant à la perte globale de contrôle : l’augmentation du nombre d’applications (66 %), l’augmentation du nombre d’emplacements où elles sont déployées (62 %), la migration de l’informatique sur site vers le cloud (54 %) et la transition vers le travail à distance/hybride (49 %).

Des responsabilités nouvelles et plus complexes pèsent aujourd’hui sur les équipes informatiques et de sécurité

Les équipes informatiques et de sécurité se voient désormais confier la responsabilité de préserver leur productivité et leur conformité, tout en gérant un environnement toujours plus complexe. Un tiers des organisations affirment que ces nouvelles responsabilités n’étaient pas de leur ressort il y a encore cinq ans. Par exemple, il y a cinq ans, 52 % n’étaient pas responsables de la sécurité de l’ensemble des collaborateurs présents sur site, en télétravail ou hybrides ; 40 % sont désormais responsables de la gestion et de la sécurisation des applications dans le cloud public ou des données dans les environnements SaaS. Ces missions deviennent également plus difficiles depuis 2020 : 30 % des équipes indiquent que la gestion et la sécurisation des environnements de cloud public et des données dans les environnements SaaS sont des tâches beaucoup plus complexes aujourd’hui qu’auparavant.

Ignorer les défis de l’environnement changeant aujourd’hui aura un impact opérationnel réel

Les responsables de l’informatique et de la sécurité constatent que leurs principaux défis consistent à assurer la gestion d’un environnement opérationnel grandissant, tout en préservant la productivité et la sécurité de leur équipe. Près de 50 % des entreprises considèrent la croissance des effectifs et des types d’utilisateurs (humains, machines et tiers) comme l’un des cinq principaux défis auxquels elles sont confrontées aujourd’hui. Parmi les cinq principaux défis figure également la difficulté de maintenir ou d’améliorer la productivité de leur équipe (44 %), ainsi que la protection des surfaces d’attaque grandissantes (44 %). S’ils ne sont pas relevés de manière adéquate, ces défis sont susceptibles d’affecter directement l’expérience client, la productivité et l’avantage concurrentiel des entreprises.

Une solution de connectivité cloud peut faciliter la transformation numérique, tout en réduisant les risques et en améliorant la productivité

98 % des entreprises s’accordent à dire qu’une solution de connectivité cloud sécurisée, performante et « any-to-any » (c’est-à-dire une connectivité entre davantage de personnes, d’applications, de données, d’appareils, de réseaux et de clouds) générerait de la valeur pour les entreprises modernes, plus que jamais auparavant. Près de la moitié des personnes interrogées pensent que ce type de solution accélérerait la transformation numérique, tout en réduisant la surface d’attaque. 58 % des dirigeants pensent également que cette solution augmenterait la productivité et 54 % estiment qu’elle réduirait les délais de commercialisation, tandis que 54 % des entreprises pensent qu’elle augmenterait le chiffre d’affaires global.

MÉTHODOLOGIE : En septembre 2023, Cloudflare a demandé à Forrester Consulting d’évaluer l’écosystème des solutions informatiques et de sécurité. Forrester a réalisé une enquête en ligne auprès de 449 décideurs informatiques en Amérique du Nord, en Europe, dans la région APAC et en Amérique latine.

TÉMOIGNAGES DE CLIENTS

« Carrefour, qui compte plus de 12 000 magasins et gère plus de 11 millions de transactions chaque jour, a besoin d’une plateforme de confiance pour connecter, gérer, sécuriser et accélérer les expériences en ligne. C’est pourquoi nous comptons sur Cloudflare et son réseau mondial pour nous aider à garantir la sécurité, les performances, la visibilité et la fiabilité, partout où nous et nos clients faisons des affaires. »

Guillaume Cécile,

Operational Security Manager chez Carrefour

« Chaque jour, Indeed connecte des millions de personnes à de nouvelles opportunités. À cette échelle, le contrôle et la simplicité sont essentiels, notamment au regard de la façon dont nous gérons nos équipes informatiques et de sécurité. Avec Cloudflare, nous sommes en mesure de connecter, de sécuriser et d’optimiser l’expérience numérique pour nos plus de 350 millions de visiteurs mensuels uniques suivant une approche connectée et cloud-native. »

Anthony Moisant,

CIO et Chief Security Officer, Indeed

À propos de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE : NET) est le leader dans le domaine de la connectivité cloud. L’entreprise permet aux sociétés de rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. La solution de connectivité cloud de Cloudflare offre la plateforme unifiée la plus complète de produits et d’outils de développement cloud-native, permettant à toute organisation d’accéder au contrôle indispensable pour travailler, développer et accélérer son activité.

Reposant sur l’un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, Cloudflare bloque chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de ses clients. La solution est plébiscitée par des millions de sociétés et d’organisations, des plus grandes marques, des entrepreneurs individuels et des petites entreprises aux organisations à but non lucratif, aux groupes d’assistance humanitaire et aux administrations du monde entier.