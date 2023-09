Cloudera signe un accord de collaboration stratégique avec AWS

septembre 2023 par Marc Jacob

Cloudera annonce la signature d’un accord de collaboration stratégique (SCA, Strategic Collaboration Agreement) avec Amazon Web Services (AWS). Cet accord renforce la relation entre Cloudera et AWS et démontre leur volonté d’accélérer et étendre la gestion et l’analyse de données cloud sur AWS. Grâce à cet accord, Cloudera s’appuiera sur les services d’AWS pour offrir une innovation continue, des coûts réduits et une technologie d’IA générative d’entreprise fiable avec son data lakehouse ouvert sur AWS.

En tant qu’éditeur de logiciel indépendant (ISV, Independent Software Vendor) partenaire du Workload Migration Program (WMP) d’AWS, Cloudera permettra à ses clients d’utiliser leurs crédits pour accélérer la migration de leurs charges de travail vers le cloud et facilitera l’achat de sa solution de cloud public, Cloudera Data Platform (CDP), sur AWS.

Cloudera, qui vise à délivrer une solution optimisée de data lakehouse ouvert, a choisi AWS afin d’exécuter les composants les plus critiques de CDP, tels que les données en mouvement, le lac de données, l’entrepôt de données, la base de données opérationnelle, l’IA/apprentissage automatique, la gestion des données de référence et la sécurité de bout en bout. Cette approche permet aux entreprises de migrer rapidement vers la plateforme CDP sur le cloud, sans remanier leurs applications et en prenant en charge les déploiements hybrides. En outre, Cloudera a conçu CDP pour s’intégrer directement aux services AWS, notamment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) et Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Cela permet d’offrir une plateforme étroitement intégrée qui réduit les coûts et tire parti des dernières innovations d’AWS. Les clients de Cloudera bénéficient ainsi des services natifs d’AWS, sans devoir gérer eux-mêmes les intégrations.

Cloudera est depuis des années un partenaire de confiance d'AWS dans le domaine de la gestion et l'analyse de données dans le cloud. Les deux entreprises travailleront ensemble sur des programmes de marketing et de vente conjointe.