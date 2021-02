Cloudera nomme Dominique Hollins au poste de directrice de la culture et de l’inclusion

février 2021 par Marc Jacob

Dominique rejoint Cloudera avec plus d’une dizaine d’années d’expérience, pendant lesquelles elle a créé son propre cabinet de conseil en diversité et inclusions (D&I), WĒ360 et aidé des entreprises telles qu’eBay et Google dans la mise en oeuvre de leurs politiques. Dominique sera le fer de lance de l’engagement de Cloudera à aborder les initiatives D&I et rendra compte à Sarah Shin, directrice de la diversité.

Dominique développera et exécutera une stratégie globale de D&I dans le but de bâtir une organisation plus diversifiée et inclusive. L’une de ses missions sera d’aider à définir des objectifs clairs et mesurables à tous les niveaux de hierarchie et sur tous les sites. L’ambition est de créer un environnement inclusif pour tous à travers des programmes éducatifs, professionnels et sociaux.