Cloudera annonce la nomination de Sophie PAPILLON au poste de Regional Vice-President France

septembre 2022 par Marc Jacob

Sophie Papillon rejoint Cloudera pour prendre en charge le pilotage et le développement des activités de Cloudera en France. Sophie apporte son expérience de plus de 20 ans dans les métiers du conseil, des technologies de l’information, du digital et du SaaS, acquise dans des entreprises internationales telles que IBM, Microsoft, Salesforce et Veeva Systems, Pour accompagner et stimuler la croissance de la France, pays stratégique pour Cloudera,