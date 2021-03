Cloudera annonce la disponibilité de Cloudera Data Plateform sur Google Cloud

mars 2021 par Marc Jacob

Cloudera annonce la disponibilité de Cloudera Data Platform (CDP) sur Google Cloud. CDP est une plate-forme de données et d’analyse hybride et multicloud qui offre une sécurité et une gouvernance inégalées aux plus grandes entreprises du monde. L’intégration de CDP sur Google Cloud permet à Cloudera de garantir l’accès à sa plate-forme de données à l’échelle mondiale. Google Cloud est en train de devenir le cloud public de prédilection pour un certain nombre d’entreprises clés et la disponibilité de CDP sur la plate-forme offrira un choix plus large et davantage de capacités et d’agilité aux clients.