CloudBees annonce la nomination de Prakash Sethuraman au poste de CISO

juin 2021 par Marc Jacob

Au cours de sa carrière chez HSBC, Prakash a notamment dirigé la stratégie et le développement de l’architecture numérique, contribué à l’adoption par l’entreprise du cloud public et des conteneurs, et piloté la création d’une plateforme Open Banking mondiale, utilisée dans 19 pays. Parmi ses plus récentes missions chez HSBC, il dirigeait une équipe dédiée à la cybersécurité, axée sur la sécurité du cloud et des conteneurs, et a contribué à la mise en place de nouvelles procédures pour protéger la banque britannique, alors qu’elle accélérait sa transition vers des environnements cloud et conteneurs opérants à grande échelle.

En tant que CISO chez CloudBees, il sera chargé de la stratégie de sécurité de l’entreprise et de sa gamme de produits. Prakash apporte ainsi une solide expérience acquise au cours de sa carrière en dirigeant des initiatives numériques et de sécurité pour des entreprises dans des secteurs hautement réglementés reposant sur des applications critiques.

L’annonce intervient quelques semaines après celle du nouveau PDG Stephen DeWitt ayant récemment pris la place du cofondateur Sacha Labourey, devenu depuis Chief Strategy Officer.