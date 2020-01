Cloud, sécurité des données et conteneurs : les prédictions technologiques pour 2020

janvier 2020 par Patrick Rohrbasser, Regional VP Southern EMEA et Afrique chez Veeam

En matière d’IT, on peut citer deux tendances majeures, qui se poursuivront en 2020. La première, c’est le point d’équilibre bientôt atteint entre le cloud sur site et le cloud public. Le cloud est devenu la nouvelle norme en matière de modèle de déploiement, comme en attestent 85% des entreprises qui s’identifient aujourd’hui comme étant principalement cloud hybride ou multi-cloud. En lien avec cette tendance, on trouve les questions relatives à la cybersécurité et à la confidentialité des données, qui restent les préoccupations majeures des décideurs informatiques en matière de cloud. En 2020, les cybermenaces, loin de diminuer, seront à la hausse. Les entreprises doivent donc s’assurer d’être en mesure de restaurer la totalité de leurs données métiers critiques.

Voici quelques-unes des tendances technologiques dont les entreprises chercheront à tirer parti et auxquelles elles doivent se préparer au cours de l’année à venir.

1. L’adoption de conteneurs sera de plus en plus courante

En 2020, l’adoption de conteneurs va permettre d’accélérer la production logicielle grâce à des fonctionnalités DevOps plus robustes et Kubernetes consolidera son statut de plateforme d’orchestration de conteneurs incontournable. La popularité de cette « conteneurisation » découle de deux facteurs : la rapidité et la simplicité. Les conteneurs sont des types de données abstraits qui permettent de séparer une application du système d’exploitation. Grâce aux conteneurs, les microservices sont packagés avec leurs dépendances et leurs configurations, permettant de développer, d’expédier et de déployer ces services plus rapidement et plus facilement. La tendance au multi-cloud implique que les données soient transposables à différents clouds, en particulier aux principaux fournisseurs tels qu’AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. Le cabinet d’étude 451 Research estime que le marché de la technologie des conteneurs d’applications / atteindra 4,3 milliards de dollars d’ici 2022. En 2020, de plus en plus d’entreprises devraient considérer les conteneurs comme un élément essentiel de leur stratégie informatique.

2. La gestion des données dans le cloud permettra d’accroître la mobilité et la portabilité des données

En 2020, les entreprises se tourneront vers la gestion des données dans le cloud pour garantir la disponibilité de leurs données dans l’ensemble de leurs environnements de stockage. Dans un environnement hybride et multi-cloud, les données doivent être fluides ; c’est justement la capacité de la gestion des données dans le cloud à accroître la mobilité et la portabilité des données qui explique que cette approche soit devenue un secteur à part entière. Les entreprises ont prévu de consacrer 41 millions de dollars en moyenne au déploiement des technologies de gestion de données dans le cloud cette année. Pour répondre à l’évolution des attentes de leurs clients, les entreprises sont constamment à la recherche de nouvelles approches leur permettant d’augmenter la portabilité des données au sein de l’entreprise. Cette vision de données disponibles « quand on en a besoin et à l’endroit où l’on en a besoin » n’est possible que grâce à une stratégie de gestion des données dans le cloud robuste. L’importance de telles stratégies ne fera que s’accentuer au cours de l’année à venir.

3. La réussite et la vitesse des sauvegardes laissent place à la réussite et à la vitesse des restaurations

Les accords de niveaux de service (SLA) et les attentes en matière de disponibilité des données ne vont aller qu’en se renforçant au cours des douze prochains mois. Parallèlement, les plafonds en matière de temps d’arrêt et d’interruption de service ne feront, eux, que s’abaisser. Par conséquent, en matière de sauvegarde et de restauration, l’attention se porte désormais sur la phase de restauration. Par le passé, la sauvegarde était difficile, chronophage et coûteuse mais elle s’est améliorée grâce à des réseaux plus rapides, à l’utilisation d’appareils de sauvegarde cibles et à l’amélioration de la capture et de l’automatisation des données. Ainsi, en 2019, près d’un tiers des entreprises sauvegardent et répliquent en continu leurs applications critiques. L’enjeu principal pour les entreprises est désormais de pouvoir restaurer la totalité de leurs données, et de pouvoir effectuer une restauration complète en quelques minutes. En plus de procurer aux équipes une tranquillité d’esprit en matière de maintien de la disponibilité de leurs données, un jeu complet de données sauvegardées peut s’avérer utile à des fins de recherche, de développement et de test. Exploiter ces données permet à l’entreprise de prendre des décisions éclairées quant à ses stratégies de transformation digitale et de développement.

4. Pleins phares sur le software-defined.

Les entreprises continueront de choisir les technologies et le matériel de stockage en fonction de leurs besoins, mais la gestion des datacenters sera encore davantage une question de logiciel. L’approvisionnement manuel de l’’infrastructure informatique est en passe de devenir une pratique obsolète. L’Infrastructure as Code (IaC) continuera à se faire connaître et à se généraliser. En permettant aux entreprises de créer un plan détaillé du rôle de l’infrastructure et de la déployer au sein de tous les environnements et emplacements de stockage, l’IaC réduit le temps et les coûts liés à l’approvisionnement de l’infrastructure sur plusieurs sites. Les approches software-defined telles que l’IaC et le "cloud native", une stratégie utilisant de manière native les services et l’infrastructure de fournisseurs cloud, ne sont pas uniquement une question de coûts. L’automatisation des procédures de réplication et l’exploitation du cloud public offrent précision, agilité et évolutivité, permettant ainsi aux entreprises de déployer des applications rapidement et facilement. Les trois quarts des entreprises utilisant le SaaS, une approche software-defined de la gestion des données est désormais une approche pertinente pour la majorité des entreprises.

5. Vers le remplacement des solutions de sauvegarde, plutôt que leur mise à jour

En 2020, la tendance sera au remplacement des technologies de sauvegarde plutôt qu’à leur augmentation. Les entreprises privilégieront la simplicité, la flexibilité et la fiabilité de leurs solutions de continuité d’activité à mesure que le besoin d’accélérer les déploiements technologiques se fera de plus en plus prégnant. En 2019, les entreprises affirmaient avoir subi en moyenne 5 interruptions de services imprévues au cours des 12 mois précédents. Inquiètes de la capacité des fournisseurs traditionnels à garantir la disponibilité des données, les entreprises se tournent vers le remplacement complet de leurs solutions de sauvegarde et de restauration, plutôt que de recourir à des solutions de sauvegarde supplémentaires en renfort des outils existants. Parmi les motivations à procéder au remplacement complet de ces solutions, plutôt que d’adopter des correctifs et des mises à jour, figurent les coûts de maintenance, le manque de virtualisation et de capacités cloud, ainsi que des problèmes de rapidité d’accès aux données et de difficulté de gestion. Repartir de zéro conforte les entreprises dans le sentiment d’avoir une solution adaptée qui répondra aux exigences des utilisateurs à tout moment.

6. Toutes les applications deviendront critiques

Le nombre d’applications que les entreprises considèreront comme critiques augmentera en 2020, laissant place à un contexte où chaque application sera considérée comme hautement prioritaire. Jusqu’ici, les entreprises ont été habituées à distinguer leurs applications critiques des applications ne l’étant pas. Mais cette capacité à opérer cette distinction devient très difficile dès lors que les entreprises deviennent complètement dépendantes de leur infrastructure numérique. En moyenne, les décideurs informatiques estiment que leur entreprise peut supporter un maximum de 2 heures de temps d’arrêt de leurs applications critiques. Dans les faits, peu d’entreprises peuvent réellement se permettre de subir une interruption de service de plusieurs heures sur leurs applications. Pour les entreprises, le coût des temps d’arrêt des applications est estimé à un total de 20,1 millions de dollars de perte de chiffre d’affaires et de productivité à l’échelle mondiale chaque année. La perte de données d’applications critiques coûte, quant à elle, 102,45 dollars par heure en moyenne. En réalité, chaque application est critique.

7. La sauvegarde deviendra l’élément indispensable à toute stratégie de sécurité des données

La sécurité des données est une préoccupation partagée par toutes les entreprises aujourd’hui, et la tendance n’est pas prête de s’inverser en 2020. Dans le cas d’une cyberattaque, payer la rançon demandée est fortement déconseillé ; la seule autre option pour récupérer et restaurer les opérations de l’entreprise est d’avoir une sauvegarde des données récente, fiable et disponible immédiatement. Si, jusqu’à présent, la sauvegarde était généralement le grand oublié des stratégies de sécurité, en 2020, elle sera au coeur de la réflexion et de l’élaboration par les entreprises d’une stratégie pour protéger efficacement leurs données. En dédiant ne serait-ce qu’1% du montant des pertes financières qu’engendre un rançongiciel à l’acquisition d’un système complet de protection des données, une entreprise peut offrir à ses dirigeants, ses actionnaires et ses clients une garantie de reprise d’activité sans perte de données.