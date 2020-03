Cloud : quatre aspects clés pour un déploiement réussi

mars 2020 par Sébastien Stormacq, Senior Developer Advocate chez Amazon Web Services

Le cloud a bouleversé le monde de la technologie, transformé des industries et rendu superflues les infrastructures traditionnelles existantes. Tant dans le secteur privé qu’au sein des gouvernements, le cloud a trouvé sa place comme allié stratégique. Je suis d’ailleurs ravi de constater qu’aujourd’hui, en complément d’une stratégie de migration des applications existantes vers le cloud, de nombreuses entreprises et organisations publiques ont fait le choix d’une approche du cloud engagée et adopté une stratégie ‘cloud first’ qui implique que toutes les nouvelles applications seront naturellement construites sur le cloud et non sur site. Pourtant, avant de prendre une telle décision, ces organisations ont dû prendre en compte certains aspects clés afin d’optimiser les efforts soutenant cette stratégie.

1. Répartition du budget et changement de modèle

Aujourd’hui on sait que les technologies du cloud redéfinissent les modes de fonctionnement des organisations. Pourtant, bien que pour les directeurs financiers le cloud contient encore trop de zones d’ombre, il est nécessaire de leur dire que les questions de budget ne sont pas une fatalité. En ayant une idée précise des coûts et un contrat de niveau de service clair, ils peuvent facilement tirer parti de la flexibilité et de la scalabilité offertes par le cloud. Le modèle même du cloud et la facturation à l’usage permet de passer d’un modèle CAPEX (dépenses d’investissement) à un modèle OPEX (dépenses d’exploitation), ce qui permet aux organisations de rationaliser les coûts. L’avantage du cloud, c’est qu’il permet de ne payer que les ressources consommées, plutôt que d’investir dans l’optimisation de centres de données et de serveurs. Il offre ainsi la possibilité aux clients de faire évoluer leur utilisation en fonction des besoins. Par exemple, la durée typique d’utilisation des environnements de développement et de tests est de huit heures par jour, cinq jours par semaine. En ne payant ces ressources que lorsqu’elles sont utilisées, les organisations peuvent réaliser environ 75% d’économie comparé à un tarif plein 24/7.

Au-delà du modèle de tarification, un rapport de l’IDC indique que les clients AWS observent une réduction des coûts d’exploitation sur 5 ans de 51%. En effet, une fois la transition vers le cloud effectuée, la maintenance des infrastructures matérielles incombe au fournisseur de service et non plus au client.

2. Exigences et niveaux de sécurité

Dès qu’il s’agit du cloud, la sécurité est un aspect nécessaire et vital en matière d’infrastructure informatique. Face aux potentielles attaques, des systèmes de sécurité et de conformité solides sont essentiels pour protéger les données sur les réseaux d’entreprises. Qu’il s’agisse des normes de sécurité comme la norme ISO 27001, qui définit l’ensemble des règles et bonnes pratiques à respecter pour maximiser la sécurité des systèmes d’information, ou de réglementations comme le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la sécurité et la conformité doivent être les conditions sine qua non de toute infrastructure informatique.

En tant qu’ancien formateur, je peux confirmer que l’accompagnement et les formations liées à la sécurité sont clés pour les clients. J’ai passé beaucoup de temps à accompagner des entreprises de toutes tailles et dans tous les domaines sur ces problématiques qui sont essentielles. Car, au-delà de choisir un cloud de confiance pour la sécurité de l’infrastructure, les clients doivent comprendre comment sécuriser leurs applications. Il s’agit pour cela de comprendre les enjeux et de choisir le bon niveau de sécurité pour chaque application. Les équipes doivent être en mesure de comprendre la gestion des accès, les outils de chiffrement et mettre en place des mécanismes automatiques et manuels pour effectuer des contrôles réguliers.

3. Contrôle et confidentialité des données

Ce n’est pas un secret, la quantité et la sophistication des cyberattaques ont augmenté ces dernières années. Une étude de Linklater datée de janvier 2019, révèle que le total des cyberattaques a augmenté de 63 % au cours des trois dernières années. Allant de pair avec les nouvelles réglementations sur la protection des données et le contrôle renforcé de leur gestion, la confiance du client doit être la plus grande priorité d’une entreprise. C’est pour cela que, lors de la mise en œuvre d’une stratégie cloud, il est impératif de s’assurer que le contrôle et la confidentialité des données sont au centre du déploiement.

Cela implique de conserver la propriété et le contrôle complets des données qui circulent dans les réseaux et nécessite, pour les entreprises, d’être en mesure de choisir les emplacements géographiques où les données sont stockées et d’en rester propriétaires. Chaque client doit également maitriser le processus en place s’il souhaite pouvoir récupérer ses données et migrer vers une autre plateforme.

Je crois aussi que les clients sont en droit d’exiger des fournisseurs de services cloud qu’ils déploient des services axés sur la gouvernance, compatibles avec les audits et conçus dans le respect des bonnes pratiques en matière de confidentialité et de protection des données.

4. Prévoir, éduquer et former

Une migration vers le cloud apporte avec elle de nombreux concepts nouveaux, ainsi qu’une multitude de modèles de mise en œuvre et d’applications. Cependant, cette large palette de services, comme celle proposée par Amazon Web Services, fait également partie des avantages majeurs du cloud et peut être mise à profit pour construire un environnement informatique unique. S’il n’existe pas de recette universelle pour passer au cloud, quelques conseils sous la forme d’une feuille de route de migration peuvent être utiles pour faciliter son adoption.

Afin de garantir une mise en œuvre réussie, il est également important pour une organisation et ses collaborateurs d’avoir une bonne compréhension des façons dont le cloud peut leur venir en aide et des avantages qu’il apporte avec lui, tels que la croissance, la flexibilité, la scalabilité et l’innovation. Pour cela, il est recommandé d’investir dans l’accompagnement de ce changement culturel afin de donner aux collaborateurs et aux parties prenantes tous les éléments nécessaires pour faciliter l’adoption. Cela permet d’aider les collaborateurs de faire face aux défis de demain et génère un accroissement de connaissance collective au sein de l’entreprise qui vient stimuler l’innovation et permet de conserver un avantage concurrentiel.