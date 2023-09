Cloud de confiance : Akerva accompagne les lauréats de France 2030 dans l’obtention du Visa de Sécurité SecNumCloud délivré par l’ANSSI

septembre 2023 par Marc Jacob

Cabinet de conseil en cybersécurité et gestion des risques liés aux Systèmes d’Information, Akerva annonce faire partie des cabinets de conseil PASSI (sélectionnés par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information - ANSSI) pour accompagner les entreprises lauréates de France 2030 dans l’obtention de leur Visa SecNumCloud. Son équipe d’experts les accompagne du début du projet jusqu’à l’obtention du Visa, dans le suivi et l’atteinte du niveau de sécurité attendu par l’ANSSI.

Le Visa de sécurité SecNumCloud repose sur un référentiel exigeant développé par l’ANSSI. Il permet d’identifier des offres de services Cloud « de confiance », c’est-à-dire justifiant d’un haut niveau de compétence et de qualité de service en matière de cybersécurité, tout en démontrant une protection forte des données sensibles. Ce référentiel couvre des exigences relatives au prestataire de service Cloud, à son personnel ainsi qu’au déroulement de ses prestations.

Cette reconnaissance, peut être délivrée aux prestataires de service Cloud pour des services de type SaaS, PaaS, CaaS et IaaS. L’objectif du Visa SecNumCloud est d’attester du niveau de compétence, de la qualité de service et de la confiance d’une offre Cloud. En permettant aux utilisateurs d’identifier les offres les plus protectrices, SecNumCloud incarne pleinement la stratégie gouvernementale de Cloud de confiance. L’objectif du dispositif cible un double enjeu : soutenir la montée en maturité cybersécurité des PME, éditrices de logiciels dans le Cloud et leur faciliter l’accès à l’obtention du Visa SecNumCloud.

L’accompagnement à l’obtention du Visa SecNumCloud par Akerva comprend quatre modules :

• Module 1 – Audit initial : audit sur l’ensemble du spectre SecNumCloud pour évaluer les écarts et mesurer le niveau de maturité en matière de cybersécurité

• Module 2 – Formule « transformation » : en s’appuyant sur le guide d’hygiène comprenant des actions concrètes à implémenter dans le fonctionnement technique et organisationnel de l’entreprise pour satisfaire aux exigences du Visa

• Module 3 – Formule « conformité » : en sortie de la formule transformation ou directement pour les acteurs déjà matures, cette formule accompagne à la formalisation et au contrôle des exigences du référentiel pour préparer la démarche d’obtention du Visa

• Module 4 : Aide à l’obtention du Visa

Dans tous les cas, la durée de l’accompagnement d’Akerva dépend du niveau de maturité initial de l’organisation et du niveau d’énergie que l’entreprise est prête à y investir.