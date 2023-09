Cloud Temple classé parmi les leaders des services cloud managés en France, selon le cabinet Markess

septembre 2023 par Marc Jacob

L’étude réalisée au premier semestre 2023 auprès d’une vingtaine de fournisseurs de services cloud managés actifs en France, fournit une grille de lecture claire pour permettre aux décideurs de comparer facilement les offres disponibles sur le marché. L’analyse de Markess se concentre sur la réponse aux besoins des organisations de taille intermédiaire : ETI, PME, collectivités, établissements de santé ou éditeurs de logiciels. Elle comporte à ce titre un focus particulier sur la proposition de valeurs des fournisseurs en termes de cybersécurité et d’approche GreenOps, et leur capacité à proposer et gérer des environnements cloud hybrides.

Grâce à sa forte empreinte sur le marché et à son offre en adéquation avec les besoins des utilisateurs, l’analyse distingue Cloud Temple dans la catégorie des « leaders ». Le niveau de recommandation de Cloud Temple est ainsi parmi les plus élevés du marché, mettant en avant tant la pertinence technique des solutions que la sécurité et la disponibilité des services délivrés.

Le Markess Blueprint 2023-2024 considère Cloud Temple comme un expert de l’hybridation, doté d’un outillage puissant et agnostique et intégrant une automatisation de haut niveau, des expertises fonctionnelles et techniques ainsi que des capacités d’accompagnement de ses clients dans leurs projets de transformation.

« Cloud Temple propose une offre complète de services Cloud, adaptée aux besoins des ETI et des organisations publiques. En combinant une offre de Cloud souverain sécurisé, une expertise sur Azure et AWS pour les approches Cloud natives, les migrations et modernisation d’applications ainsi que des services managés et d’accompagnement à l’état de l’art, Cloud Temple sera un partenaire de choix pour les organisations évoluant vers le Cloud. Grâce à ses efforts R&D et à ses investissements dans des outillages agnostiques, Cloud Temple se positionne comme un expert de l’hybridation. La société propose en outre les plus hauts standards en matière de sécurité et de souveraineté. Enfin, son engagement environnemental et sociétal participe à placer Cloud Temple comme un Leader des services Cloud. Ronan Mevel, Directeur associé de Markess, responsable de la Practice Infrastructures & Cloud