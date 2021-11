Cloud & Secteur public : BlackBerry, expert de confiance pour répondre aux problématiques de sécurité

novembre 2021 par BlackBerry

Le 15 septembre dernier, le directeur interministériel du numérique de l’État, M. Nadi Bou Hanna, a publié une circulaire demandant aux administrations françaises de ne plus lancer de nouveaux projets de déploiement de l’offre cloud Microsoft Office 365. Cette décision, qui s’inscrit dans l’objectif national de démontrer la prise de conscience sur la sécurité des données sensibles, souligne la volonté de L’État d’évoluer vers un environnement plus sûr.

Initiée bien avant la crise du COVID, cette nouvelle stratégie numérique globale touche en grande partie le secteur public. Parmi les nombreux projets à déployer, celui de créer un cloud sécurisé qui, faisant écho aux préoccupations de l’État français, permettra de créer un environnement cohérent et répondant aux aspirations nationales.

En attendant l’échéance de 2022 liée à la circulaire du DINUM, l’Administration française appréhende ce changement. Plus encore, elle doit faire un choix précautionneux et durable sur le long terme, basé sur la confiance et la sécurité afin de trouver de nouvelles alternatives.

Le contrôle et la sécurisation des ensembles de données d’un État

Alors que cette décision gouvernementale fait grand bruit, le contrôle des données a toujours été un enjeu majeur pour les organisations publiques. En effet, du fait de l’étendue de ses missions ainsi que des évolutions technologiques et sociétales, elles disposent d’une grande diversité d’appareils connectés sur différents réseaux. De plus, dans un souci de respect des règlementations en vigueur, la gestion propre et indépendante des données par les institutions est devenue une prérogative hautement stratégique.

Face à ces besoins forts, plusieurs stratégies peuvent être envisagées. Que ce soit en faisant appel à des solutions full on-premise de type MDM (Gestion d’appareils mobiles) ou encore à d’autres outils dédiés à la gestion de l’ensemble des terminaux, l’interopérabilité avec les environnements de travail doit être assurée pour garantir le maintien des activités quotidiennes. Pour atteindre ces objectifs sans modifier l’intégralité d’une architecture du réseau et de ses systèmes, une plateforme de gestion centralisée et unifiée peut être une alternative solide. La solution BlackBerry UEM, par exemple, permet un contrôle complet de la gestion de la donnée ainsi que la protection des mobiles en interactions avec les environnements de travail majeurs hébergés sur des clouds souverains.

Une confiance historique justifiée

En tant qu’acteur de confiance canadien, indépendant des nouveaux critères rédhibitoires formulés, BlackBerry fait partie du cercle de confiance et accompagne des ministères et autres services publics depuis déjà de nombreuses années. En France, grâce à son référencement UGAP, BlackBerry connait de façon très précise les besoins et le fonctionnement du service public, ainsi que les nouveaux enjeux qui découlent de la décision prise par le gouvernement.

En tant que fournisseur majeur de logiciel de sécurité et prestataire de services de sécurité intégrés, BlackBerry figure parmi les experts de confiance qui répondent aux besoins en matière gestion de la sécurité des terminaux, de cryptage et de sécurisation des systèmes embarqués. Grâce à l’intégration dans ses solutions de l’Intelligence Artificielle (IA) et le Machine Learning, BlackBerry met à disposition des entreprises et institutions publiques des solutions innovantes dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité et de la confidentialité des données. De surcroit, 7 gouvernements du G7 et 18 gouvernements du G20 font confiance à BlackBerry, et l’entreprise détient à l’heure actuelle plus de 80 certifications de sécurité.