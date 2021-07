Cloud Hybrides : Qumulo répond L’accélération des données fichiers de santé

juillet 2021 par Marc Jacob

Alors que les hôpitaux, les sociétés de biotechnologie et les établissements de recherche du monde entier accélèrent considérablement leur transformation numérique, ils se tournent de plus en plus vers Qumulo pour stocker, gérer et créer des solutions de soins de santé innovantes. Les clients de Qumulo créent plus d’un milliard de fichiers et effectuent plus de 200 milliards d’opérations chaque jour, dont 90 % prennent moins d’une milliseconde à exécuter.

Qumulo apporte ainsi plusieurs avantages cruciaux aux acteurs de la santé :

– Pour simplifier leur infrastructure, mettre à niveau leur PACS et passer d’un stockage à deux niveaux à un stockage à un niveau, les organisations de santé s’appuie sur Qumulo pour leur fournir un stockage de données de fichiers d’entreprise rentable, rapide et évolutif. – Avec les demandes de stockage intensif de l’imagerie médicale d’aujourd’hui et l’augmentation exponentielle des quantités de données fichiers nécessaires pour les soins cliniques aux patients, les opérations et la recherche, Qumulo garantit que les organisations de soins de santé peuvent gérer, stocker et accéder à leurs données de fichiers d’entreprise avec une simplicité radicale. – Qumulo donne aux organisations la capacité de s’adapter à la croissance soudaine des demandes d’ingestion et de traitement des données sans avoir à réarchitecturer leurs infrastructures. – Les fournisseurs de soins de santé ont la possibilité de consolider les données pour rationaliser les flux de travail, et de s’adapter facilement à une croissance rapide, à la fois sur site et dans le cloud public, ce qui leur permet d’améliorer continuellement les services aux patients et l’efficacité commerciale.

Lorsque le COVID-19 a frappé, Qumulo a joué un rôle actif en soutenant les fournisseurs de soins de santé dans leur passage rapide aux solutions de télésanté et de télémédecine, améliorant la rapidité des soins et des diagnostics des patients tout en améliorant la qualité des services grâce à un accès rapide et fiable aux données. Les organisations mondiales de soins de santé ont opéré des changements radicaux du jour au lendemain, nécessitant des ressources supplémentaires pour les données.

L’accès aux données non structurées alimente les services de santé essentiels, qu’il s’agisse du stockage et de la récupération sécurisés des dossiers médicaux, de la recherche d’un diagnostic, de la fourniture de soins de qualité aux patients, de recherches précises et opportunes ou de l’exploitation de technologies médicales innovantes. L’explosion de l’imagerie médicale accroît la demande pour des systèmes de données fichiers qui évoluent vers une capacité de l’ordre du pétaoctet sans dégradation de la vitesse ou des performances et capable de soutenir les acteurs de la santé dans leur transition vers le cloud. Les entreprises de biotechnologie et de séquençage génétique, les organisations mondiales de recherche en soins de santé et les fournisseurs de soins de santé comptent sur le système de stockage moderne de Qumulo pour gérer les flux de travail et l’accès aux données de soins de santé critiques.