Cleyrop annonce une levée de fonds de 4M€

mai 2021 par Marc Jacob

Créée en décembre 2020 par Lauren SAYAG et Stéphane MESSIKA (fondateurs Kynapse), Arnaud MULLER(fondateur Saagie) et Jérôme VALAT (fondateur oXya), Cleyrop apporte une réponse concrète, souveraine et sécurisée aux problématiques d’industrialisation de la gestion des données et de leur valorisation. Pour répondre rapidement aux attentes du marché en matière de Data et de souveraineté, Cleyrop lève 4 M€ en amorçage avec le soutien de Business Angels et de BpiFrance.

Grâce à Cleyrop, les entreprises vont retirer différents bénéfices métiers/business :

• Accélérer l’adoption de solutions data européennes,

• Disposer d’une approche industrielle unifiée sur ces solutions combinant engagements de services, avec une gestion unique des habilitations et droits d’accès de ces solutions,

• Renforcer les usages pour démultiplier les impacts business,

• Travailler sur des projets data en toute sérénité et confiance,

• Avoir une transparence et une maîtrise totale sur les coûts liés à la gestion de leur infrastructure data,

• Respecter les obligations de conformité.

Cleyrop est le premier DataHub européen clés en main :

• Il propose un portail d’accès unique vers des données et une suite applicative évolutive permettant d’ingérer, stocker, traiter, exploiter et visualiser les données. Les applications partenaires : Saagie, Ekimetrics, Opendatasoft, Toucan Toco.

• Il propose aussi un ensemble de fonctionnalités et de solutions partenaires permettant de gouverner, cataloguer, orchestrer, superviser et monitorer les données et leurs traitements. Les applications partenaires : Saagie, Opendatasoft, Sekoia, Cosmian, DataGalaxy.

• Il facilite les étapes de sauvegarde et restauration, de migration et le changement d’infrastructure (Data Continuity). Les solutions partenaires sont : Outscale, Scaleway, OVHCloud.

• Il offre des capacités d’adaptation et d’intégration forte grâce à un réseau de partenaires intégrateurs privilégiés tels Kynapse, Groupe Open et La Forge

• Cleyrop garantit une réelle indépendance et diversité de choix en matière d’infrastructures de calcul et stockage.

Cleyrop est une plateforme modulaire, clés en main, industrielle et sécurisée pour démultiplier les usages des données en intégrant les meilleures solutions Data et d’Intelligence Artificielle (IA) européennes. Créée en décembre 2020 par Lauren SAYAG et Stéphane MESSIKA (fondateurs Kynapse), Arnaud MULLER (fondateur Saagie) et Jérôme VALAT (fondateur oXya), Cleyrop apporte une réponse concrète, souveraine et sécurisée aux problématiques d’industrialisation de la gestion des données et de leur valorisation. Basée à Paris et Rouen, la future scale-up Cleyrop a réalisé une série A de 4M€ en amorçage avec le soutien de Business Angels et de Bpi France.