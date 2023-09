Clever Cloud annonce la nomination de Jean-Baptiste Piacentino en tant que Cloud Diplomat

septembre 2023 par Marc Jacob

Clever Cloud, créateur français de solutions de déploiement et d’hébergement de sites et applications en mode PaaS (Platform-as-a-Service), annonce la création d’une fonction de Cloud Diplomat qui vise à renforcer sa capacité à promouvoir sa vision technologique et les intérêts techniques des acteurs du cloud européen. Il a choisi de nommer à ce poste Jean-Baptiste Piacentino, qui apportera dans cette mission son expertise reconnue et son engagement au service de l’open source et de la souveraineté numérique.

Le cloud européen est confronté à de nombreux enjeux notamment de sobriété énergétique, de souveraineté industrielle et politique, de libre concurrence ou encore de sécurité des systèmes d’information. Ce sont autant d’enjeux pour lesquels Clever Cloud est convaincu qu’il faut apporter des réponses collectives et ambitieuses basées sur une compréhension mutuelle des solutions technologiques et des conséquences des choix réglementaires. Trouver et faire adopter ces réponses ne peut se faire qu’avec une solide argumentation et la recherche du consensus au bénéfice des intérêts de chacun. Le Cloud Diplomat, intégré à la direction des affaires publiques de Clever Cloud, participera ainsi à assurer la cohérence et la faisabilité des propositions élaborées dans différents forums de discussions techniques et réglementaires liés au cloud, et travaillera avec les parties prenantes dans la réalisation de ces objectifs communs.

Ce rôle de Cloud Diplomat sera occupé par Jean-Baptiste Piacentino, qui apportera sa très grande expérience internationale des entreprises et organisations du numérique. Après de premiers postes liés aux réseaux et télécoms, entre autres chez Palm Computing, Philips ou Telefonica, Jean-Baptiste a été le General Manager du logiciel de messagerie Thunderbird au sein de Mozilla Corporation, où il a également été à l’origine des premiers services basés sur la technologie WebRTC, aujourd’hui à la base de nombreux services de visioconférence open source. Il fut par ailleurs Directeur Général Adjoint du moteur de recherche européen Qwant dont il avait en particulier la responsabilité de Qwant Junior, une version pour enfants largement déployée dans les écoles francophones. Depuis, il met son expérience au service des entreprises de la EdTech, et a cofondé Unsearch.io qui unifie la recherche entre de nombreux services de cloud, avant de rejoindre Clever Cloud.