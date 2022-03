Clear Skye lève 14 millions de dollars

mars 2022 par Marc Jacob

Clear Skye, qui a annoncé avoir levé 14 millions de dollars lors d’un tour de table de série A, a déclaré que sa plate-forme de gouvernance et d’administration des identités (IGA), native de ServiceNow, connaît une forte demande de la part des grandes entreprises. Et des solutions d’identité supplémentaires pour ServiceNow et d’autres applications professionnelles clés sont actuellement en préparation, a déclaré le PDG John Milburn à VentureBeat.

L’éternelle question résonne : Pourquoi l’IGA (gouvernance et administration des identités) devrait-elle avoir sa propre solution, plutôt que d’être disponible nativement depuis des applications d’entreprise elles-mêmes ? La réponse de Clear Skye : Ce n’est pas le cas.

En ce qui concerne la gouvernance et l’administration des identités, à part Clear Skye, « toutes les autres solutions sur ce marché sont comme un lecteur MP3 autonome » a déclaré M. Milburn.

Une Plate-forme native

Clear Skye affirme qu’elle offre la seule plateforme IGA développée nativement sur ServiceNow, ce qui simplifie la gouvernance et l’administration des identités en n’obligeant pas les utilisateurs à quitter ServiceNow pour utiliser les fonctionnalités. L’IGA comprend le contrôle d’accès - qui se concentre sur la gestion de qui a accès à quelles applications - ainsi que les questions de conformité et de sécurité liées à l’identité.

Un portefeuille en pleine expansion

En ce qui concerne l’avenir, Clear Skye prévoit de s’étendre bientôt au-delà de l’IGA. La solution Clear Skye IGA sera rejointe par deux autres solutions ServiceNow - pour la gestion des comptes privilégiés (PAM) et la gestion des identités et des accès (IAM) - courant 2022, toujours selon M. Milburn. « Ce sont des domaines qui, selon nous, sont tout aussi absurdes à être autonomes et à l’écart » a-t-il déclaré. « Notre objectif est de faire en sorte que tous les fournisseurs de ce marché aient l’air de vendre des iPods autonomes. »

Ensuite, à partir de début 2023, la société prévoit d’étendre ses offres à d’autres applications professionnelles critiques au-delà de ServiceNow. Bien que l’entreprise ne dise pas par quelles applications elle commencera, Clear Skye envisage de lancer des solutions d’identité pour Salesforce, Workday et Atlassian (fabricant d’un certain nombre de logiciels).

Adhésion des clients

Clear Skye compte désormais 35 clients, qui sont tous de grandes entreprises. Le client moyen de la société compte 45 000 travailleurs, et certains en comptent jusqu’à 300 000, selon M. Milburn. Parmi les clients divulgués par la société figurent ABB, West Fraser, Secureworks, Blackhawk Network, Premise Health et Landis+Gyr. Le chiffre d’affaires de Clear Skye a été multiplié par cinq l’année dernière, et devrait être multiplié par trois en 2022.

Selon BetterCloud, le nombre moyen d’applications SaaS utilisées par une entreprise a été multiplié par sept depuis 2017. Alors que la fatigue liée à la gestion d’un si grand nombre de systèmes continue de se répandre, « c’est pourquoi nous croissons si vite », a déclaré John Milburn.

Fonds de croissance

Le financement de série A de la société a été mené conjointement par Storm Ventures et Toba Capital. D’autres investisseurs ont participé au tour de table, notamment Point Field Partners et Inner Loop Capital. Clear Skye a maintenant levé près de 20 millions de dollars depuis sa sortie en 2020.

L’entreprise basée à Emeryville, en Californie, compte actuellement 50 employés et prévoit de clôturer l’année à près de 100 employés.