Clear Skye

Année de création : 2017

Description du produit phare pour 2021 :

Clear Skye fournit une solution complète de gouvernance des identités et des accès (IAG) construite sur la plateforme ServiceNow.

Clear Skye permet d’automatiser le cycle de vie des identités, les demandes d’accès ou les campagnes de recertification et offre une expérience utilisateur complètement intégrée dans ServiceNOW.

Clear Skye permet d’aligner la gestion des identités et des droits sur les fonctions critiques, notamment la gestion des services informatiques et des demandes (ITSM), la base de données de gestion des configurations (CMBD), la gouvernance, la gestion des risques et la conformité (GRC/IRM) et les opérations de sécurité (SecOps) de manière centralisée. Toutes les données liées à l’identité, les événements, les décisions des utilisateurs et la capacité d’automatisation sont disponibles pour les applications métier fonctionnant sur la même plateforme Now.

Adresse du site Internet : https://clearskye.com/