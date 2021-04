Clavister lance Clavister SD-WAN* by IPgarde

avril 2021 par Marc Jacob

Cette offre, baptisée Clavister SD-WAN by IPgarde, intègre la technologie Clavister SD-WAN en mode Service sous forme d’abonnement mensuel, aussi bien pour l’hébergement opéré en France et les équipements sur sites distants, que pour l’infogérance complète sur demande.

Cette offre de service ne comprend aucun frais fixes ou frais cachés, et inclut le pack Elastic Cloud Clavister qui comprend :

• EasyAcces : authentification forte & unique de tous vos accès (VPN, SSO, SAML etc…)

• NetEye : Protection anti-virale de tous les flux de navigation (inspection SSL, anti-virus & anti-malvare )

• Bitdefender : Logiciel anti-virus pour le poste de travail/serveur, N°1 mondial dans le secteur de la sécurité IT.

Commercialisée par IPgarde, membre du réseau de revendeurs hebergeurs de Full IP Solutions, cette offre s’adresse aussi bien à des revendeurs néophytes Clavister qu’à des revendeurs ayant déjà des compétences Clavister mais n’ayant pas l’expertise d’un hébergeur. Opérateur et hébergeur Cloud 100% made in France, IPgarde est en effet particulièrement reconnu dans le domaine IT pour avoir conçu l’un des clusters de virtualisation Cloud les plus performants du marché, UltraFastStorage, assurant un taux de disponibilité des serveurs virtuels VPS (en 24/7) ≥ 99,5%. La mise au point d’une offre SD WAN reposant sur l’offre de la société CLAVISTER est un élément fondamental pour faciliter la connexion des entreprises aux offres Cloud d’IPgarde et ainsi, permettre une migration, à moindre coûts, en douceur et en toute sécurité des SI de Clavister vers le Cloud d’IPgarde.

En outre, IPGARDE sortira très prochainement une solution d’archivage de sauvegarde à froid et déconnectée en réponse aux problématiques grandissantes de Ransomware rencontrées par les entreprises françaises actuellement.

*Software-Defined Wide Area Network, soit réseau étendu à définition logicielle (ou réseau de 3e génération)