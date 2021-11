Clauger rationnalise la gestion de ses données avec Cohesity

novembre 2021 par Marc Jacob

Les données sont essentielles au bon fonctionnement d’une entreprise. Elles ont un impact sur le business de l’entreprise et dans le cadre de Clauger, sur la partie production/construction des usines, ce qui constitue le cœur de leur métier. L’entreprise spécialisée dans le froid industriel a alors fait appel à Cohesity « Devant la croissance exponentielle de nos données, il est devenu nécessaire pour Clauger de trouver une nouvelle solution. Il y a 2 ans (2019) l’évolution de nos données était de 15%, mais elle a augmenté de 30% depuis et nos prédictions de croissance pour les 3 prochaines années devraient aller jusqu’à 25% par an. » Déclare Olivier Boute, Responsable informatique chez Clauger.

Clauger a rationnalisé la gestion de ses données sur une seule plateforme Cohesity, non seulement pour la sauvegarde et la restauration, mais aussi pour les fichiers, les objets et le cloud, permettant des économies de plus de 25 %. Selon Olivier Boute « Grâce à Cohesity, nous avons gagné en rapidité et en efficacité. Par exemple, nos recherches de fichiers qui prenaient auparavant jusqu’à 30 minutes sont désormais effectuées instantanément. Cohesity a grandement amélioré notre environnement dans sa globalité. »