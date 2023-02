Classement Best Software Awards 2023 de G2 : Vade cité parmi les meilleurs éditeurs de logiciels français

février 2023 par Marc Jacob

Vade a décroché la 7e place du classement Best Software Awards 2023 de G2 dans la catégorie Meilleurs éditeurs logiciels français. Utilisée par près de 80 millions d’acheteurs chaque année, G2 est la plus grande place de marché du secteur des logiciels au monde. Elle établit son classement Best Software Awards des éditeurs et produits logiciels en s’appuyant sur les avis authentiques et récents déposés par de véritables utilisateurs au cours de l’année.

G2 a déjà décerné 12 badges à Vade dans ses rapports trimestriels G2 Grid®, mais c’est la première fois qu’elle lui réserve une place dans son classement Best Software Awards. Cette performance vient récompenser les efforts continus de Vade pour proposer des solutions de cybersécurité collaborative de pointe aux FAI, PME et MSP.

« Certes, c’est G2 qui se charge de la publication des Best Software Awards chaque année, mais nous ne faisons que relayer l’opinion des clients », affirme Sara Rossio, responsable produits chez G2. « Ces classements témoignent de la confiance que portent les utilisateurs de logiciels aux entreprises nommées et mettent en lumière les meilleures d’entre elles. Nous comptabilisons plus de 2 millions d’avis vérifiés, un chiffre inégalé hors agrégation multiplateforme, et proposons plus de 145 000 produits et services dans 2 100 catégories. Toutes nos félicitations aux entreprises primées : les acheteurs considèrent ces récompenses comme une source fiable pour prendre leurs décisions au cours de l’année à venir. »

Le top 100 des entreprises est établi à partir de la somme de leurs scores de satisfaction et de présence sur le marché. Le top 100 des produits est quant à lui calculé en fonction des avis de toutes les catégories auxquelles ils appartiennent. Pour faire partie du classement Best Software Awards, un éditeur de logiciels ou un produit doit réunir au moins 50 avis publiés et approuvés sur l’année calendaire 2022. Les scores obtenus ne tiennent compte que des avis envoyés pendant la période d’évaluation.