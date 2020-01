Claroty recrute Jennifer Leggio au poste de Chief Marketing Officer

janvier 2020 par Marc Jacob

Claroty annonce la nomination de Jennifer Leggio au poste de Chief Marketing Officer. Avec plus de 20 ans d’expérience en marketing et communication auprès des principaux fournisseurs de sécurité et de technologie, Jennifer Leggio rejoint l’équipe de direction de Claroty pour aider la société à développer l’acquisition de clients, la stratégie de marque et plus globalement sa communication alors qu’elle continue à connaître une croissance rapide de ses revenus et une forte demande pour ses solutions de sécurité de technologie opérationnelle (OT) dans le monde entier.