Claroty lance son programme partenaires

mars 2021 par Marc Jacob

Le lancement du programme partenaires Claroty est la dernière en date d’une série d’étapes importantes franchies par la société au cours des derniers mois. Fin 2020, la société a enregistré une croissance record et a doublé sa clientèle, avec un score NPS (Net Promoter Score) de plus de 60, signe d’un niveau de satisfaction client élevé. Claroty a également terminé l’année avec une augmentation de 30 % de ses effectifs, et prévoit de recruter plus de 100 nouveaux collaborateurs en 2021. Claroty a également étendu son réseau de partenaires de 50 %. Deloitte, KPMG, PwC, CrowdStrike, Atos, Yokogawa et bien d’autres rejoignent ainsi son écosystème.

L’entreprise a par ailleurs triplé la taille de l’équipe chargée du réseau de distribution en recrutant plusieurs collaborateurs au niveau mondial pour accompagner cette expansion et répondre à la demande des clients.

Le Claroty Focus Partner Program présente les caractéristiques suivantes :

● Portail partenaire amélioré, avec un accès simplifié et illimité à des outils techniques et métiers, des formations, la génération de leads, des supports et guides, un accompagnement financier pour du développement marketing et d’autres ressources clés.

● Niveaux de partenariat Authorized, Visionary et Elite, avec des certifications pour les niveaux Visionary et Elite, afin d’aider les partenaires à bâtir de solides équipes avant et après-vente axées sur la cybersécurité industrielle, à accroître leur rentabilité et à améliorer leur relation clients.

● Cursus partenaires offrant des programmes sur mesure adaptés aux domaines de spécialisation des partenaires, notamment :

○ Fournisseurs de systèmes IACS/ICS : fabricants de systèmes de contrôle, fournisseurs de systèmes SCADA et de systèmes numériques de contrôle-commande (DCS), services d’ingénierie et de conception.

○ Fournisseurs de solutions de sécurité managées (MSSP) : surveillance et réponse aux événements de sécurité liés aux technologies opérationnelles (OT), analyse forensique et réponse aux incidents, threat intelligence et threat hunting, analyse des données et reporting, services de télémétrie.

○ Consultants : consultants internationaux et régionaux, évaluations de sécurité, assistance-conseil, services gérés.

○ Intégrateurs de sécurité OT : intégrateurs systèmes, sociétés d’ingénierie ICS, revendeurs à valeur ajoutée (VAR).

● Spécialisations pour les OEM, les systèmes de gestion des bâtiments, les centres de support agréés Claroty et les partenaires MSSP.

Outre le lancement du Claroty Focus Partner Program, la société a également annoncé aujourd’hui ses premiers Prix du partenaire de l’année. Cette initiative récompense les partenaires les plus performants et qui ont le plus d’impact sur l’adoption de la plate-forme Claroty à l’échelle mondiale. Les lauréats 2020 par région sont les suivants :

● Monde : Rockwell Automation

● Amérique du Nord : Velta Technologies

● Amérique latine : NTT Ltd.

● Région EMEA : Kudelski Security

● APJ : Deloitte Australia

La plate-forme Claroty découvre 100 % des actifs OT, IoT (Internet des objets) et IIoT (IoT industriel) sur les réseaux d’entreprise et les protège contre les vulnérabilités, les menaces émergentes, les collaborateurs malveillants et les erreurs involontaires. Son modèle résilient de détection des menaces surveille en permanence le réseau à la recherche de menaces connues et inconnues, élimine automatiquement les faux positifs et fournit des indications claires sur les mesures à prendre. Tout ceci est enrichi par le vaste écosystème Claroty d’intégrations techniques tierces, de même que par les dernières signatures de menaces et les conseils d’actions correctives dispensés par l’équipe renommée de chercheurs Claroty.