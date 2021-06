Claroty lance sa solution de cybersécurité industrielle zéro-infrastructure

juin 2021 par Marc Jacob

Parce que chaque réseau industriel est unique, les entreprises doivent s’appuyer sur des solutions de cybersécurité efficaces capables d’évoluer avec leurs objectifs sans faire peser un poids sur leur infrastructure ou leur personnel, à travers du matériel inutile ou des configurations complexes. La nouvelle plateforme Claroty améliorée répond à ces attentes en apportant aux clients des moyens plus rapides, plus simples et plus flexibles d’atteindre les objectifs de cybersécurité industrielle qui leur importent le plus.

Caractéristiques et fonctions principales

Forte de ces ajouts et améliorations, la plateforme Claroty évolue pour révéler, détecter, protéger et connecter n’importe quelle structure de déploiement, quelle que soit son ampleur, dans des délais accélérés :

o Claroty Edge est la première solution de cybersécurité industrielle zéro-infrastructure du secteur. Recueillant les données en périphérie (Edge) de manière extrêmement flexible, elle délivre une visibilité à 100 % en seulement quelques minutes, à l’issue d’une configuration simple et sans aucune empreinte réseau. Grâce à Claroty Edge, les clients disposent d’outils pour mettre au jour l’inventaire complet de leurs actifs OT, IoT et IIoT, ainsi que pour identifier et gérer les vulnérabilités et les risques affectant ces actifs.

Excellent point de départ pour tous ceux qui entament leur parcours de cybersécurité industrielle, Claroty Edge constitue également une solution évolutive optimale pour tous ceux qui souhaitent étendre leur couverture existante à des sites non connectés, isolés, plus petits ou associés à des priorités différentes.

Par ailleurs, les clients peuvent tirer parti de la solution pour exécuter des demandes d’audit et rendre compte de la conformité pour les réseaux industriels, réaliser les vérifications approfondies des environnements tiers cibles dans le cadre des fusions-acquisitions et mettre en œuvre une réponse aux incidents plus rapide et plus efficace.

o CTD.Live est une option de déploiement SaaS pour les entreprises qui font du Cloud un composant fondamental de leur stratégie de cybersécurité industrielle. Elle réunit tous les éléments nécessaires pour soutenir les initiatives de transformation numérique : rapide et évolutive, elle veille à ce que les capacités de visibilité et détection des menaces de CTD restent constamment à jour. CTD.Live réduit aussi le coût total de possession en éliminant certains besoins matériels, en étendant la gestion de l’inventaire, des risques et des vulnérabilités et en surveillant automatiquement la prise en charge des nouvelles ressources ajoutées au fur et à mesure que les réseaux client s’élargissent.

o CTD version 4.3 apporte davantage de flexibilité dans la manière d’accéder aux données sur les actifs sensibles, les alertes et les risques, de les gérer et de les manipuler, directement dans CTD ou via des intégrations avec des fournisseurs SIEM tiers. Elle inclut également de nouvelles options de segmentation sous la forme de zones virtuelles. Un moyen pour les clients de personnaliser et d’affiner davantage leurs règles de segmentation et d’alerte pour une détection plus puissante et plus précise des communications risquées et autres indicateurs d’activité potentiellement malveillante.

o Secure Remote Access (SRA) : toutes ces capacités peuvent gagner en évolutivité en combinant CTD.Live à la solution SRA de Claroty. Le personnel interne et tiers bénéficie ainsi d’un accès fluide, fiable et hautement sécurisé aux réseaux industriels. Les clients peuvent en outre utiliser Claroty Edge pour structurer et optimiser les déploiements SRA, de manière à réduire le temps et les ressources nécessaires à une mise en œuvre complète.

La solution Claroty Edge est disponible dès maintenant. CTD.Live et CTD 4.3 seront quant à elles disponibles en juillet 2021.