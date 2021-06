Claroty boucle un nouveau tour de table financier de 140 millions de dollars

juin 2021 par Marc Jacob

Claroty a bouclée un tour de table financier de 140 millions de dollars, dans le cadre d’une levée de fonds Série D. Cette levée de fonds, la plus importante jamais consentie dans le secteur de la cybersécurité industrielle, établit le leadership de Claroty sur le marché alors même que le monde fait face à une progression marquée des cyberattaques visant les infrastructures critiques depuis plusieurs mois. Les fonds serviront à accélérer l’expansion de l’entreprise dans de nouveaux marchés verticaux et dans de nouvelles régions, mais aussi à renforcer son portefeuille de produits de pointe.

La levée de fonds a été menée, d’une part, par le fonds Century II de Bessemer Venture Partners, dédié aux entreprises leaders en phase de croissance tournées vers l’avenir, et, d’autre part, par 40 North, la société d’investissement du géant international Standard Industries. Parmi les autres investisseurs stratégiques figurent notamment LG, innovateur technologique mondial, ainsi que le fonds ISQ Global InfraTech Fund de I Squared Capital. Tous les investisseurs initiaux de Claroty, tels que Team8 ou les clients et partenaires de longue date Rockwell Automation, Siemens et Schneider Electric, ont également participé. Grâce à cette levée de fonds, le financement total de l’entreprise s’élève désormais à 235 millions de dollars.

L’année 2020 a marqué un tournant décisif pour le secteur, avec des cyberattaques d’une fréquence et d’un impact sans précédent dirigées contre les entreprises qui gèrent infrastructures critiques et chaînes logistiques à l’échelle mondiale. Selon Cybersecurity Ventures, les prévisions des experts estiment le coût total des dommages dus aux ransomwares à plus de 265 milliards de dollars à l’horizon 2031 — contre 20 milliards déjà subis en 2021. Et comme la tendance n’est pas près de s’inverser, ce nouvel investissement positionne Claroty en première ligne sur le marché, lui assurant les ressources, l’expérience et les capacités nécessaires à la consolidation des cyberdéfenses industrielles pour les années à venir.

Claroty compte parmi ses clients des entreprises leaders du monde entier et protège leurs ressources industrielles, leurs connexions et leurs processus sur des milliers de sites, emplacements et équipements sur tous les continents. Claroty a par exemple étroitement collaboré avec Pfizer dans la sécurisation de sa chaîne logistique de mise à disposition de vaccins contre la COVID-19, dans un contexte de demande mondiale exceptionnelle.

Cette levée de fonds est la dernière d’une série de grands événements pour l’entreprise :

● Croissance attendue de 133 % des revenus récurrents annuels, en glissement annuel entre le 1er semestre 2020 et le 1er semestre 2021

● Hausse de 110 % des nouveaux clients en glissement annuel et un taux de rétention de 100 % — dont Coca-Cola EuroPacific Partners (Australie, Pacifique, Indonésie) et IRPC Public Company Limited

● 80 nouveaux collaborateurs embauchés dans les régions EMEA, APAC et le continent américain en 2021, avec une prévision d’augmentation de l’effectif de près de 50 % d’ici la fin de l’année

● Augmentation du nombre de partenaires de 50 % en 2020, avec l’intégration de Deloitte, KPMG, PwC, CrowdStrike, Atos, Yokogawa, etc. dans le nouveau FOCUS Partner Program

● Lancement de Claroty Edge, nouvelle composante en attente de brevet de Claroty Platform et première solution de cybersécurité industrielle Zero Infrastructure du secteur

● Lauréat de la catégorie « Meilleure solution de sécurité IoT/IIoT » aux SC Awards Europe 2021

● Avec plus de 120 vulnérabilités ICS mises au jour, l’équipe de Claroty Research domine largement le domaine de la recherche sur les menaces axées ICS, aidant efficacement les partenaires stratégiques de Claroty à fournir des produits plus sûrs

Claroty utilisera cette injection de fonds pour répondre à la croissance rapide de la demande mondiale en matière de fonctionnalités de sécurité critiques offertes par Claroty Platform — visibilité, détection des menaces, gestion des risques et des vulnérabilités, accès à distance sécurisé. L’entreprise entend ainsi développer son activité dans de nouveaux marchés verticaux et de nouvelles régions, renforcer ses effectifs à l’échelle mondiale, accentuer ses efforts dans le domaine de la sécurité des appareils IoT et soutenir encore davantage ses clients dans leur parcours cloud.