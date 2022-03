Claranet renforce son offre et ses équipes certifiées

mars 2022 par Marc Jacob

Hébergeur et infogéreur de données de santé depuis 2010, Claranet étoffe son offre et renforce ses équipes pour répondre aux besoins spécifiques de transformation des éditeurs de santé. L’expert européen des services cloud et de l’infogérance des applications critiques a étendu le périmètre de sa certification HDS à sa nouvelle offre de services à destination des éditeurs de logiciels. Pour les aider à gérer leur montée en charge tout en maîtrisant leurs coûts de production, Claranet met à leur disposition des infrastructures évolutives et performantes. Celles-ci leur garantissent plus d’agilité et un time to market accéléré dans un cadre réglementaire strict.

Des infrastructures innovantes et performantes au service de l’e-santé Digitalisation du parcours de soin et des flux de gestion des établissements, dématérialisation du dossier patient,… la transformation digitale du secteur de la santé induit des montées en charge importantes et des modes de déploiement agiles pour y répondre. Claranet étoffe son offre et met à disposition des éditeurs de logiciels des infrastructures modernes et scalables reposant sur des briques technologiques qui permettent davantage d’agilité et une mise sur le marché plus rapide. Claranet adapte le modèle d’infogérance aux besoins du client, un atout pour maîtriser son budget et faire varier le niveau de délégation en fonction de son niveau de maturité. Son modèle permet l’hybridation : les éditeurs peuvent disposer de leur propre matériel et aller chercher au besoin des ressources sur des infrastructures cloud. L’entreprise aide les éditeurs à gérer et sécuriser des mises en production fréquentes et à déployer plus vite avec moins d’erreurs à l’aide d’une chaîne d’intégration continue CI/CD moderne et robuste. Elle assure un fonctionnement continu grâce à une automatisation et une surveillance tout au long du cycle de vie des applications.

Une offre et 50 collaborateurs supplémentaires certifiés

Hébergeur e-santé depuis 2010, Claranet est l’un des premiers à avoir obtenu en 2018 la nouvelle certification, qui est désormais la norme en vigueur pour toute entité assurant l’hébergement de données de santé. La certification HDS s’appuie principalement sur l’ISO 27001 consacrée au management de la sécurité de l’information, mais aussi sur les normes ISO 20 000 (système de management des services IT) et ISO 27 018 (sécurité de l’information dans le cloud).

Claranet a une connaissance historique des métiers des ISV et accompagne les éditeurs dans leur transition vers le modèle SaaS. Son approche de migration et d’infogérance correspond à leur niveau de maturité et à leurs priorités. Claranet vient d’obtenir une extension de certification qui s’applique à sa nouvelle offre de services et 50 collaborateurs supplémentaires.