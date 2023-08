Claranet acquiert ADTsys

août 2023 par Marc Jacob

Claranet franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de consolidation du marché brésilien en faisant l’acquisition de ADTsys, spécialiste du Cloud et de la Data. Après CredibiiliT en 2016, CorpFlex en 2020 et Mandic en 2021, ADTsys, fort de ses 12 ans de fine connaissance du marché et ses 100 clients, rejoint le giron de Claranet comme nouveau pilier du développement de l’entreprise en Amérique Latine. Aujourd’hui Claranet au Brésil compte plus de 300 collaborateurs et plus de 3500 clients.

Avec l’acquisition de ADTsys, Claranet poursuit ses opérations de croissances externes en dehors de l’Europe pour offrir plus d’efficacité à ses clients grâce à une utilisation accrue des technologies d’orchestration cloud. Depuis plusieurs années déjà l’entreprise se concentre sur le marché porteur du cloud brésilien. En 2016 Claranet a acquis CredibiliT, en 2020 CorpFlex et en 2021 Mandic.

Cette nouvelle acquisition par Claranet Technology, du groupe Claranet, catalyse sa croissance au Brésil. Elle renforce l’offre locale de Claranet dans les domaines clés tels que le cloud, la cybersécurité, la data, les applications et les solutions de productivité en milieu professionnel.

Les revenus du cloud public au Brésil ayant atteint 2,6 millions de dollars en 2021 et estimés à 6,1 milliards de dollars d’ici 2024, cette opération de croissance externe représente un moteur puissant pour le développement de Claranet sur ce marché en plein essor. Aujourd’hui Claranet au Brésil compte plus de 300 collaborateurs et plus de 3500 clients.

ADTsys, avec plus de 12 ans d’expérience sur le marché brésilien et un portefeuille de plus de 100 clients, incarne une expertise précieuse dans le domaine.