Citrix présente de nouvelles fonctionnalités dans Citrix Analytics

février 2022 par Marc Jacob

La solution Citrix Analytics s’est bien développée en 2021 : de nouvelles fonctionnalités et expertises ont permis aux clients utilisateurs des solutions Citrix Workspace, DaaS et VDI de créer plus de valeur, avec des résultats tangibles et immédiats.

Du côté de Citrix Analytics for Security, les nouveautés principales sont :

• L’intégration générique des SIEM – Cela permet aux données de sécurité d’être exportées aisément vers des plateformes SIEM populaires telles que Microsoft Sentinel, Elastic Search, etc. L’intégration permet aux administrateurs sécurité d’exporter les informations liées aux risques et un résumé des profils des utilisateurs de Citrix Analytics for Security, et de corréler ces informations avec des données ne venant pas de Citrix pour lutter encore plus efficacement contre les menaces.

• La compatibilité avec les classeurs de Microsoft Sentinel – Les tableaux de bord de Citrix Analytics pour Sentinel permettent d’examiner les risques pour les clients et les données des profils utilisateurs, de créer de nouvelles vues personnalisées, puis de rassembler ces informations avec les journaux d’événements et les données associées provenant d’autres sources.

• La détection de malwares dans les fichiers – Les utilisateurs qui téléchargent des fichiers infectés dans Citrix Content Collaboration reçoivent des notifications et des suggestions d’actions. Des précisions comme le nom du malware et l’emplacement exact du fichier sont également incluses. Les administrateurs peuvent désormais désactiver un utilisateur et supprimer l’accès à un dossier partagé.

• De nouveaux modèles pour la détection des risques – Une base solide est fournie aux administrateurs qui débutent dans Citrix Analytics pour les cas d’usage les plus fréquents, comme la définition d’indicateurs de risque en cas d’utilisation d’applications virtuelles non-autorisées, d’une version de Citrix Workspace obsolète, ou de systèmes d’exploitation non autorisés. Citrix Analytics for Performance bénéficie lui aussi de nouvelles fonctionnalités :

• Une vue chronologique de la session – Celle-ci offre une vision très détaillée de l’expérience utilisateur lors de la session de travail, et des facteurs qui entrent en jeu dans la performance. Les administrateurs peuvent ainsi voir à quel moment un utilisateur était en sous-performance, comment cela s’est manifesté, et quels facteurs spécifiques ont eu une influence. Ces données sont très utiles et faciles à exploiter.

• Une visibilité sur la continuité du service – La continuité du service, essentielle à la résilience des entreprises, permet aux utilisateurs de se connecter aux applications et aux postes de travail y compris lors d’un incident impactant Citrix Workspace et/ou le Cloud Delivery Controller. Citrix Analytics indique désormais combien de sessions ont été lancées dans un contexte d’incident, afin que les administrateurs puissent s’assurer que tout fonctionne comme prévu et que la productivité des utilisateurs ne soit pas altérée.

• La connaissance du fournisseur d’accès à Internet (FAI) – Une grande partie des collaborateurs se connectent aujourd’hui depuis leur domicile, Citrix Analytics affiche désormais le nom du FAI des utilisateurs afin d’établir une corrélation entre un FAI et des scores de performance spécifiques constatés lors des sessions de travail.