Citrix nomme Darren Fields Vice-Président pour la région Europe de l’Ouest et du Sud

février 2022 par Marc Jacob

Citrix annonce la nomination de Darren Fields au poste de Vice-Président pour l’Europe de l’Ouest et du Sud, responsable des ventes et des services en France et péninsule ibérique, en Italie et au Benelux. Sous la responsabilité de Lee Hughes, Vice-Président Senior des ventes de la EMEA de Citrix, il travaillera en étroite collaboration avec l’équipe interne et l’écosystème de partenaires de Citrix pour favoriser l’adoption du cloud, ainsi que la croissance et le développement de l’organisation des ventes et services Citrix dans la région.

Darren apporte plus de 25 ans d’expérience et de succès à ce poste. Auparavant, il a occupé deux autres postes au sein de Citrix, à savoir Vice-Président Application, Delivery & Security pour la région EMEA et Directeur Général des ventes pour le Royaume-Uni et l’Irlande. Dans ce dernier rôle, Darren était responsable de la croissance des ventes de produits de plus de 60%.

Avant de rejoindre Citrix, Darren a occupé de nombreux postes de direction avec diverses responsabilités au Royaume-Uni, dans la région EMEA et au niveau mondial, en se concentrant sur le cloud, le SaaS, les logiciels et les services. Il a occupé des postes dans des entreprises technologiques mondiales de premier plan telles que Vodafone, Telefonica et EMC, ainsi que dans des start-ups.

Mario Derba a décidé de quitter Citrix pour poursuivre d’autres opportunités externes.