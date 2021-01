Citrix fait l’acquisition de Wrike

janvier 2021 par Marc Jacob

Citrix Systems, Inc. annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir Wrike, un spécialiste du domaine de la gestion du travail collaboratif en mode SaaS, pour 2,25 milliards de dollars en numéraire. Citrix a également publié hier ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 et a mis en ligne des documents supplémentaires, dont une lettre sur les résultats et une présentation aux investisseurs, sur son site Web de relations avec les investisseurs à l’adresse http://www.citrix.com/investors .

Ce regroupement réunira la plateforme de travail digitale de Citrix, qui fournit de manière sécurisée et au sein d’une expérience unifiée, les ressources dont les professionnels ont besoin pour être productifs, et la solution innovante de gestion du travail de Wrike, qui rationalise la collaboration et l’exécution du travail en fournissant aux collaborateurs des outils supplémentaires pour travailler efficacement et en toute sécurité où qu’ils se trouvent. L’ajout des capacités de Wrike fournies par le cloud accélérera la transition du modèle économique de Citrix vers le cloud et sa stratégie visant à devenir une plateforme de travail SaaS complète et adaptée aux besoins des différents groupes fonctionnels des entreprises.

L’alliance offrira aux clients une proposition de valeur améliorée grâce à des solutions complémentaires, tout en ouvrant de nouvelles possibilités de chiffre d’affaires chez les clients existants et dans d’autres services d’entreprises tels le marketing et les ressources humaines. Ensemble, Citrix et Wrike serviront plus de 400 000 clients dans 140 pays. De plus, à l’issue de la transaction, Wrike pourra s’appuyer sur le solide écosystème de partenaires de Citrix, créant ainsi de nouvelles opportunités pour apporter encore plus de valeur ajoutée aux clients.

Basée à San José (Californie) et employant plus de 1 000 salariés, Wrike, une société du portefeuille de Vista Equity Partners, fournit à environ 18 000 clients dans le monde entier des solutions permettant aux équipes et aux travailleurs distants de planifier, de gérer et de réaliser efficacement leurs activités à grande échelle. Wrike devrait connaître une croissance autonome d’environ 30 % et atteindre entre 180 et 190 millions de dollars en revenus récurrents annualisés (ARR[1]) non vérifiés de SaaS en 2021, avec la possibilité d’accélérer progressivement sa croissance sous la propriété de Citrix.

Citrix fournit une plateforme d’espace de travail digital leader du marché à partir de laquelle les entreprises peuvent fournir un accès unifié, sécurisé et fiable aux systèmes, informations et outils dont les professionnels ont besoin pour travailler, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Avec l’ajout des offres de Wrike, Citrix va étendre sa plateforme pour inclure de nouvelles capacités de gestion du travail collaboratif afin de simplifier l’exécution des tâches et augmenter l’efficacité et la productivité des équipes en automatisant et en rationalisant la collaboration, ainsi qu’en unifiant les workflows pour tous les employés et tous les styles de travail.

Informations financières

Wrike a terminé l’année civile 2020 avec plus de 140 millions de dollars d’ARR SaaS non audités, reflétant plus de 30 % de TCAC en ARR SaaS sur les deux années précédentes. La société devrait connaître une croissance autonome d’environ 30 % et atteindre entre 180 et 190 millions de dollars d’ARR SaaS1 en 2021, avec la possibilité d’accélérer sa croissance au fil du temps sous la direction de Citrix. L’ajout de Wrike est très complémentaire à la clientèle existante de Citrix et devrait également accélérer la croissance de l’ARR SaaS de Citrix.

Les impacts en matière de comptabilité liés à l’acquisition et au financement sur les revenus différés affecteront les bénéfices par action non conformes aux PCGR de 2021. Les coûts d’intégration et les autres coûts liés à l’acquisition devraient avoir un effet légèrement dilutif sur les bénéfices par action non conformes aux PCGR en 2021. La transaction devrait être neutre pour le bénéfice par action non conforme aux PCGR et le flux de trésorerie disponible de Citrix pour l’exercice 2022, et être relutive par la suite.

Citrix prévoit de financer la transaction par une combinaison de nouvelles dettes et de liquidités et investissements existants. Citrix s’est engagée à maintenir ses cotes de crédit de qualité et prévoit de revenir aux niveaux d’endettement historiques dans les 24 mois. Citrix a obtenu un engagement de la JPMorgan Chase Bank, N.A. pour une facilité de crédit-relais de premier rang non garantie de 1,45 milliard de dollars sur 364 jours.

La transaction, qui a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration de Citrix et de Wrike, devrait être conclue au cours du premier semestre 2021, sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles. Jusqu’à la clôture, les sociétés continueront à fonctionner de manière indépendante. Après la clôture, M. Filev continuera à diriger l’équipe Wrike et rendra compte à Arlen Shenkman, vice-président exécutif et directeur financier de Citrix.

Conseillers

J.P. Morgan Securities LLC est le conseiller financier de Citrix pour la transaction et Shearman & Sterling LLP le conseiller juridique. Le conseiller financier de Wrike est Goldman Sachs Group & Co. LLC, et le conseiller juridique est Kirkland & Ellis LLP.