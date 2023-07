Citrix étend ses capacités dans le Cloud et On-premise

juillet 2023 par Marc Jacob

Malgré une augmentation de plus de 20 % des dépenses liées à l’informatique dématérialisée d’une année sur l’autre, de nombreuses entreprises hésitent toujours à sauter le pas vers l’informatique dématérialisée. "L’avenir de l’informatique est hybride", commente Shannon Kalvar, directeur de recherche chez IDC. « Les entreprises ont réalisé l’importance de coordonner l’informatique en périphérie, dans le Cloud, dans le datacenter au niveau des terminaux pour répondre aux diverses exigences imposées par les opérations numériques utilisant une main-d’œuvre hybride. » Les clients de Citrix ont exprimé un sentiment similaire et souhaitent une solution de bureau complète avec la flexibilité du cloud hybride. L’offre de cette solution souligne l’engagement de Citrix en faveur d’une innovation centrée sur le client.

De nouvelles fonctionnalités telles que l’accès aux applications SaaS via Citrix Secure Private Access™ et la gestion moderne via Citrix Web Studio™ sont en cours de déploiement dans les environnements d’applications et de postes de travail virtuels on-premise. Contrairement à d’autres solutions DaaS et VDI qui obligent les utilisateurs à choisir entre une solution on-premise ou cloud, voire à s’en tenir à un seul fournisseur de cloud public, Citrix offre la liberté au service IT d’exploiter n’importe quel scénario de cloud, de datacenter on-premise ou hybride, sans être contraint de migrer d’un environnement à un autre. Les technologies d’expérience utilisateur haute définition HDX de Citrix garantissent une sécurité optimale et une expérience utilisateur finale de qualité, quel que soit le déploiement.

Les versions les plus récentes de Citrix, qu’elles soient on-premise ou dans le Cloud, ont été spécialement conçues pour accroître l’efficacité opérationnelle et optimiser l’infrastructure, offrir une plus grande flexibilité en matière de charges de travail et d’appareils, renforcer la sécurité et améliorer l’expérience des collaborateurs. Voici comment les dernières versions contribuent à atteindre ces objectifs :

• Amélioration de l’efficacité opérationnelle et optimisation de l’infrastructure : Les responsables informatiques bénéficient de la gestion rationalisée de Web Studio, basé sur le cloud, désormais disponible on premise. Web Studio permet aux administrateurs de tirer parti de Citrix Autoscale™ pour économiser sur les coûts de calcul grâce à des optimisations et à l’automatisation, sans compromettre l’expérience utilisateur. Citrix a également introduit le service VDA Upgrade pour des mises à niveau automatisées.

• Offrir une flexibilité des charges de travail et des terminaux : Les clients ont désormais la possibilité d’exploiter davantage les services cloud avec Google, Microsoft Azure et AWS. Ils peuvent également profiter d’une authentification facilitée des utilisateurs par Google Cloud Identity, filtrer l’inventaire Amazon Machine Image et migrer vers un stockage de niveau inférieur avec Microsoft Azure.

• Amélioration de la sécurité et de la conformité : Les clients bénéficient de fonctionnalités d’enregistrement de session améliorées. Cela inclut un nouveau tableau de bord pour une meilleure visibilité, des notifications automatiques par e-mails en cas d’évènement pendant l’enregistrement de session, et une nouvelle fonctionnalité capable de détecter et de corriger automatiquement les problèmes si le client présente un comportement inhabituel. Par ailleurs, alors que l’approche de la sécurité fondée sur le Zero-trust est devenue la norme dans le secteur, il n’est pas toujours simple de passer d’un ancien logiciel VPN à des solutions ZTNA (Zero Trust Network Access) ponctuelles. C’est pourquoi Citrix propose désormais Citrix Application Discovery™, offrant aux responsables informatiques davantage de visibilité sur les applications privées internes et leurs utilisateurs.

• Optimiser la technologie pour améliorer l’expérience des collaborateurs : Il est essentiel que les collaborateurs puissent profiter d’une expérience utilisateur optimale, quel que soit l’endroit où ils travaillent. Grâce à la nouvelle interface utilisateur améliorée de Citrix Workspace™, les responsables informatiques peuvent désormais offrir aux collaborateurs une expérience de bureau plus épurée, et offrir une meilleure expérience en libre-service.

Ces améliorations de l’expérience Citrix s’appuient sur les nouvelles fonctionnalités lancées plus tôt cette année, notamment la souscription Citrix Universal et les améliorations HDX.

Grâce à la souscription Citrix Universal, les entreprises peuvent déployer et gérer des charges de travail d’applications et de postes de travail n’importe où. Elles ont également la possibilité de prendre en charge et d’optimiser les applications et les données souhaitées sur site, tout en transférant d’autres charges de travail vers le Cloud. Citrix a par ailleurs apporté des améliorations à HDX, permettant aux équipes de mieux exploiter les fonctionnalités de Microsoft Teams telles que Simulcast et Background Blurring, et s’est associé à Microsoft pour lancer Citrix for Windows 365. Les clients de Citrix peuvent ainsi bénéficier d’une expérience haute définition, d’une intégration avec des solutions tierces, d’une prise en charge de milliers de terminaux et de périphériques, et de couches de sécurité supplémentaires.