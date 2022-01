Citrix annonce un accord définitif d’acquisition par des filiales de Vista Equity Partners et Elliott Investment Management

janvier 2022 par Marc Jacob

Citrix vient d’annoncer un accord définitif d’acquisition par des filiales de Vista Equity Partners et Elliott Investment Management. Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse officiel, et ci-dessous le résumé de l’annonce et les citations attribuées à Tim Minahan, Executive Vice President of Business Strategy chez Citrix.

Citrix a conclu un accord définitif selon lequel la société sera acquise par Vista Equity Partners et Evergreen Coast Capital Corporation, une société affiliée à Elliott Investment Management L.P., dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces évaluée à 16,5 milliards de dollars, incluant la prise en charge de la dette de Citrix.

L’opération associera TIBCO, une société du portefeuille de Vista, à Citrix, créant ainsi l’une des plus grandes entreprises de logiciels au monde.

Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Citrix recevront 104 dollars en espèces par action, soit une prime de 30 % par rapport au cours de l’action non affecté de la société.

La clôture de la transaction est prévue au cours du second semestre 2022.

Commentaires de Tim Minahan, Executive Vice President of Business Strategy, Citrix :

L’association de TIBCO et de Citrix va changer la donne. Au cours des trois dernières décennies, Citrix s’est imposé comme le leader du travail à distance, en fournissant un accès sécurisé et fiable à toutes les applications et informations dont les employés ont besoin pour effectuer leur travail, quel que soit l’endroit où il doit être effectué. Avec l’ajout des capacités et des solutions d’intelligence connectée de TIBCO, nous pouvons améliorer notre plateforme d’espace de travail numérique et les résultats que nous aidons nos clients à atteindre.

Nous pensons que la privatisation est la meilleure voie à suivre pour nos actionnaires, nos clients et nos employés. En tant que société privée, Citrix disposera d’une flexibilité financière et stratégique accrue pour investir dans des opportunités à forte croissance qui alimentent l’innovation et accélèrent notre transition vers une société à croissance prévisible et à fortes marges bénéficiaires.