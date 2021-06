Citrix® sensibilise sur les défis technologiques liés au travail hybride

juin 2021 par Citrix

La pandémie mondiale a clairement démontré que le travail à distance peut accroître la productivité, stimuler l’implication des collaborateurs et réduire les coûts. Une part significative des employés souhaite continuer à le faire à l’avenir, du moins pendant un certain temps. Une étude de Citrix Systems, Inc. indique que plus de 90 % des employés préfèrent le travail flexible, et que 82 % des entreprises prévoient d’adopter des modèles hybrides pour s’y adapter et tirer parti de ses avantages. Mais la transition n’est pas sans risque.

Bien qu’attractifs en apparence, les modèles de travail hybrides peuvent susciter une nouvelle fracture numérique qui, si elle n’est pas contrôlée, créera rapidement deux catégories de travailleurs et imprégnera le lieu de travail d’inégalités et d’incompréhensions. Pour réussir cette transition, les entreprises devront mettre en œuvre des technologies et de nouvelles politiques de travail afin d’instaurer un environnement équitable. Celui-ci permettra aux employés, qu’ils travaillent à distance ou en présentiel, de s’impliquer de manière égale, de collaborer de façon transparente et efficace, et d’apporter des contributions significatives pour alimenter l’innovation et la croissance de l’entreprise.

Maintenir un niveau égal d’accès à l’information et aux technologies...

« Le 100% télétravail imposé par la pandémie a, à bien des égards, nivelé le terrain de jeu », explique Tim Minahan, Vice-président exécutif de la stratégie commerciale chez Citrix. « Dans un monde de travail à distance, tout le monde apparaît de manière égale à l’écran et a le même accès aux informations et aux possibilités de contribuer à un projet. Au fur et à mesure que les entreprises s’orientent vers des modèles hybrides, elles doivent maintenir cette expérience cohérente, inclusive et égale afin de garantir qu’aucun employé n’est désavantagé en raison de son lieu de travail et de bénéficier des améliorations en termes d’efficacité et de productivité que des modèles de travail plus flexibles peuvent apporter. »

...grâce à un espace de travail numérique partagé

Pour minimiser efficacement la fracture numérique que le travail hybride laisse présager, les entreprises ont tout intérêt à mettre en place un espace de travail numérique partagé qui instaure un environnement commun et transparent dans lequel les équipes disposent d’un accès cohérent aux applications et aux informations, et peuvent collaborer de manière efficace sur des projets afin de réaliser le travail, quel que soit l’endroit où il est réalisé. Accompagnés de politiques d’entreprise qui encouragent les méthodes de travail collaboratives et équitables, ces espaces peuvent favoriser une exécution efficace du travail depuis n’importe quel lieu, grâce à :

• Un accès fiable aux ressources professionnelles dont les collaborateurs ont besoin pour collaborer et travailler en tout lieu – au bureau, chez eux ou en déplacement.

• La sécurité contextuelle pour garantir la sécurité des informations personnelles et d’entreprise, quel que soit l’appareil ou le lieu.

• Un environnement partagé pour rationaliser l’exécution, améliorer la collaboration et garantir un accès et un partage d’informations équitable pour tous les membres de l’équipe, quel que soit leur lieu de travail.

Citrix Workspace instaure une équité de travail totale

En s’appuyant sur les outils de Citrix Workspace™, les entreprises peuvent instaurer et maintenir des environnements de travail hybrides efficaces et établir des normes pour que les employés puissent y collaborer avec succès. « L’avenir du travail réside dans les espaces de travail numériques qui permettent aux employés et aux équipes de donner le meilleur d’eux-mêmes, quel que soit l’endroit physique où ils se trouvent », affirme Tim Minahan.

Citrix Workspace intègre également des outils de workflow low-code que les entreprises peuvent utiliser pour automatiser le travail et élaborer des solutions qui répondent aux besoins évolutifs de leurs employés et de leur activité. Citrix, par exemple, a conçu une application utilisant Citrix Podio™, son outil d’automatisation des flux de travail, qui permet aux équipes de coordonner leurs activités dans des environnements distribués en tenant compte des facteurs suivants :

• Si les réunions se tiendront dans un seul ou plusieurs lieux

• Si les membres de l’équipe se joindront aux réunions en utilisant des caméras individuelles ou de salle de conférence

• Les outils de gestion du travail collaboratif peuvent être utilisés pour permettre aux employés d’autres régions géographiques de participer Une autre application de Citrix Workspace permet aux employés d’accéder à l’espace dont ils ont besoin, quand et où ils en ont besoin, pour être le plus efficaces et productifs possible. Depuis leurs ordinateurs portables, leurs tablettes ou leurs appareils mobiles, ils peuvent :

• Visualiser les personnes qui seront présentes dans un bureau afin qu’elles puissent décider quand s’y rendre pour optimiser leur temps

• Réserver une salle de conférence s’ils ont besoin d’un endroit pour collaborer avec leurs équipes ou prendre contact avec leurs clients

• Réserver un bureau s’ils souhaitent un espace calme où ils peuvent se concentrer et effectuer un travail individuel.

« Le travail hybride est la voie de l’avenir, et les entreprises qui comprennent les risques inhérents à ce modèle planifient soigneusement leur transition et peuvent en éviter les pièges en favorisant des environnements inclusifs où leurs employés ont les mêmes chances d’innover et de créer depuis n’importe quel endroit, tout en contribuant à leur propre réussite et à celle de leur entreprise », ajoute Tim Minahan.