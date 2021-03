Citrix® finalise l’acquisition de Wrike

mars 2021 par Marc Jacob

Citrix Systems, Inc. annonce l’acquisition finalisée de Wrike, un fournisseur majeur de solutions de gestion du travail collaboratif SaaS, pour environ 2,25 milliards de dollars en numéraire. Cette acquisition va permettre à Citrix de proposer la plateforme de travail dans le cloud la plus exhaustive du secteur, en offrant aux utilisateurs un accès sécurisé et des fonctionnalités de collaboration pour exécuter toutes sortes de tâches le plus efficacement possible, quels que soient l’appareil ou le lieu depuis lesquels ils travaillent.

Transformer l’expérience employé

La transition numérique et l’adoption de modèles de travail flexibles et hybrides continuent de s’accélérer. Mais les environnements de travail, complexes et distribués, sont surchargés par une grande hétérogénéité d’applications, de canaux de communication et d’appareils qui perturbent les collaborateurs et entravent l’efficacité de leur travail.

Citrix Workspace™ est capable d’unifier et sécuriser les ressources de travail, tout en rationalisant les workflows entre les différents types de tâches. Avec Wrike, Citrix renforce encore ses capacités en proposant une solution de gestion du travail collaboratif d’excellence pour le travail en mode projet, la gestion de portefeuille et les autres types de collaboration.

L’alliance de Wrike et Citrix Workspace donnera naissance à une plateforme de travail digitale qui révolutionnera la manière de travailler, notamment grâce à :

• Une mise à disposition sécurisée de toutes les ressources de travail : applications SaaS, applications Web, applications mobiles, bureaux virtuels, contenus et services opérationnels

• Une agrégation native et des intégrations pour les applications, contenus, données, projets et workflows

• Des outils intégrés nécessitant peu ou pas de programmation pour l’automatisation des workflows

• Des outils puissants de gestion du travail et des projets pour exécuter différents niveaux de travail dans l’entreprise, de la planification du portefeuille avec planification stratégique/des objectifs à la planification de projets avec planification des capacités, exécution et données et analyses sur le projet