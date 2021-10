Citrix® étend ses solutions d’accès sécurisé pour le travail hybride

octobre 2021 par Marc Jacob

Citrix Systems, Inc. étend sa gamme de solutions d’accès sécurisé et lance aujourd’hui un nouveau service d’accès réseau Zero-Trust (Zero-Trust Network Access, ZTNA) dans le cloud. La solution Citrix Secure Private Access™ protège l’accès aux applications et aux données depuis les appareils gérés, non gérés et personnels, permettant ainsi aux employés de travailler comme ils le souhaitent de manière sécurisée, fiable et productive, où qu’ils se trouvent.

C’est précisément ce que fait le nouveau service Citrix Secure Private Access.

Une approche de travail hybride sécurisée et productive Grâce à de nouvelles politiques d’authentification et d’accès adaptatives associées à des contrôles de sécurité tels que le tatouage numérique, le blocage de l’accès au presse-papier, la protection contre les malware d’enregistrement de frappe et de capture d’écran, ou encore l’isolation des navigateurs, Citrix Secure Private Access offre un accès contextuel simple à toutes les applications et données dont les collaborateurs ont besoin pour travailler dans de bonnes conditions. Avec ce service, l’IT peut :

• Fournir un accès utilisateur basé sur les principes Zero-Trust du moindre privilège

• Mettre en place des contrôles de sécurité pour permettre la flexibilité et le choix vis-à-vis des appareils de travail autorisés

• Prendre en charge tous les types d’accès et scénarios de travail

• Sécuriser l’accès à tous les types d’applications (y compris TCP, navigateur et VDI) de manière unifiée dans des environnements multi-cloud L’IT peut mettre en place ces services de manière totalement transparente vis-à-vis des employés, leur permettant ainsi de travailler sans complexité et distractions, avec la certitude que leurs informations et leurs appareils sont protégés en toutes circonstances.

Une expérience améliorée pour les employés

Le service permet également d’éliminer les inconvénients et les frustrations chez les collaborateurs : au lieu d’avoir à gérer plusieurs identifiants, ou à respecter des politiques restrictives sur les terminaux et les emplacements de connexion autorisés, ils bénéficient d’un accès fluide et instantané à leurs applications via des navigateurs natifs sur n’importe quel appareil.

Transition vers l’IT Zero-Trust et moderne

Citrix Secure Private Access est également conçu pour permettre la mise en place d’une approche Zero-Trust moderne assurant la sécurité des applications essentielles au télétravail, car il :

• Donne des accès de moindre privilège sur une base adaptative, en fonction des comportements et des tendances d’accès des utilisateurs

• Surveille et analyse en permanence les activités des utilisateurs et automatise les contrôles de sécurité en fonction des anomalies détectées

• Offre une gestion unifiée et une application distribuée à l’échelle de l’environnement

Citrix Secure Private Access est le dernier-né de la gamme de solutions d’accès sécurisé de Citrix. En l’associant à Citrix Secure Internet Access™, Citrix SD-WAN™ et Citrix Web App and API Protection™, les entreprises bénéficient d’une approche de sécurité des applications et données complète et unifiée, améliorent l’expérience de leurs collaborateurs et simplifient leurs opérations.