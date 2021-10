Citrix® et Google Cloud s’associent sur le futur du travail hybride

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Citrix Systems, Inc. et Google Cloud annoncent une nouvelle collaboration dans le cadre de laquelle Citrix lancera une nouvelle offre Desktop-as-a-Service (DaaS) sur Google Cloud. Ce service s’appuiera sur le plan de gestion et le protocole HDX de Citrix pour fournir de manière transparente des applications et des postes de travail virtualisés sur Google Cloud. Ce partenariat élargi permettra aux travailleurs distribués et hybrides d’accéder en toute sécurité aux outils et aux informations dont ils ont besoin pour rester productifs, où qu’ils se trouvent.

Selon les termes d’un accord élargi :

Citrix devient un partenaire privilégié et stratégique de services de bureaux virtuels de Google Cloud.

Google devient un partenaire privilégié et stratégique de Citrix dans le domaine du cloud.

Citrix va mettre en place une base de ses services cloud sur Google Cloud, en commençant par un plan de gestion qui permettra aux postes de travail hébergés dans le cloud de diffuser n’importe quelle application sur n’importe quel terminal.

Cette annonce s’appuie sur des années de collaboration étroite entre Citrix et Google Cloud. Et des clients comme Telecom Italia l’ont déjà adopté.