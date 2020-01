Citalid, startup “GPS” de calcul du risque cyber remporte le Prix du Jury du FIC 2020

janvier 2020 par Marc Jacob

Le FIC s’est imposé dernières années comme l’événement européen de référence des acteurs innovants de la filière cybersécurité réunissant chaque année 10 000 professionnels européens. Dans ce cadre est décerné en amont du salon une prix visant à valoriser les startup innovantes de la filière. Signe de sélectivité et d’excellence du prix, le FIC a par exemple récompensé sur les éditions précédents des pépites désormais bien établies telles qu’Alsid, Sqreen ou encore Datadome.

Décerné par un jury composé de Responsables de Sécurité de Systèmes d’Information issus de Grands Comptes et la Gendarmerie Nationale, Citalid a remporté les suffrages du Prix du Jury 2020 qui lui sera remis à l’occasion du salon se tenant à Lille du 28 au 30 Janvier 2020. Parmi une cinquantaine de candidatures de startup européennes oeuvrant dans différents domaines (sécurité périmètrique, applicative, d’infrastructure, de réseaux, etc.), Citalid a su se démarquer par sa démarche repensée de la gouvernance du risque cyber et ses avancées commerciales notables.

« Ce Prix du Jury du FIC est une véritable reconnaissance pour Citalid sur la scène française et internationale, qui tombe à point nommé avec nos ambitions de développement. Nous sommes d’autant plus ravis que le Prix est le fruit d’une décision d’un Jury de qualité aux profils complémentaires, tout comme l’équipe de Citalid » précise Maxime Cartan, fondateur et CEO de Citalid. Enjeu prégnant pour les Grands Comptes, Citalid leur permet d’anticiper et optimiser leurs programmes d’investissement de défense par une approche contextualisée et quantifiée des risques et scénario d’attaques auxquels ces organisations sont exposés. Fonctionnant tel un tableau de bord “GPS”, Citalid indique dynamiquement aux organisations “où je me situe exactement” par rapport au risque cyber, puis “quelle direction je dois prendre” pour un niveau de sécurité souhaitable avant de suggérer “par quel chemin je dois y aller” en priorisant et simulant le retour sur investissement de solutions de défense à déployer et adaptées à chaque contexte organisationnel. Cette grille de lecture inédite du risque cyber est permise par la corrélation de données de Cyber Threat Intelligence, géopolitiques et éléments financiers.

Aujourd’hui déployé chez des Grands Comptes dans le domaine du transport, des télécommunications ou de l’énergie et fort d’une équipe de 11 personnes, Citalid ambitionne à terme d’appliquer ses algorithmes sur de nouveaux cas d’usages tels que la cyber assurance et par exemple modéliser l’impact d’un produit d’assurance ou aider les assureurs à mieux estimer les risques.