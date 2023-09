Cisco présente Cisco Secure Application

septembre 2023 par Marc Jacob

Cisco annonce la disponibilité de Cisco Secure Application (auparavant Security Insights for Cloud Native Application Observability) sur sa plateforme d’observabilité full-stack (FSO). Cette fonctionnalité permet une meilleure collaboration et en toute sécurité entre les équipes applications et sécurité pour le développement d’applications modernes. La dernière version de Cisco Secure Application aide les entreprises à gérer, en toute sécurité, les applications cloud native et hybrides.

Afin de proposer des expériences numériques optimales, les équipes informatiques se tournent vers des applications modernes et distribuées. Cependant, 92% des responsables IT dans le monde admettent que cette course à l’innovation, nécessaire pour satisfaire des besoins clients en constante évolution, les amène parfois à négliger la sécurité de leurs applications, notamment en phase de développement1.

Les entreprises se retrouvent davantage exposées à des risques de sécurité avec un champ des possibles d’attaques de plus en plus étendu. Mais aussi des lacunes dans la couche de sécurité des applications, en raison notamment d’équipes travaillant en silos et qui ne parviennent pas à obtenir la visibilité sur la performance des applications et le contexte business qui permettraient de prioriser les vulnérabilités. Par conséquent, les entreprises constatent une augmentation exponentielle des incidents de sécurité en production dans leur stack technologique, mettant par exemple en danger les données de leurs clients et la réputation de leur entreprise.

Pour aider les entreprises à sécuriser leurs applications cloud-native, la nouvelle offre Cisco Secure Application – maintenant disponible sur la récente plateforme d’observabilité full-stack de Cisco (FSO) – offre une visibilité étendue et des informations intelligentes sur les risques business dans les environnements cloud. Permettant ainsi aux entreprises de mieux prioriser et répondre en temps réel aux risques de sécurité ayant un impact sur leur chiffre d’affaires et leur réputation, tout en réduisant les menaces potentielles.

Cisco Secure Application s’intègre aux solutions de sécurité de Cisco et permet de :

• Localiser et mettre en avant les problèmes de sécurité des applications, y compris ceux liés aux services, aux API, aux charges de travail, aux pods, aux conteneurs et aux transactions business, afin de les isoler plus rapidement.

• Donner la priorité aux problèmes avec le score de risque business qui combine les données de performance des applications et les données d’impact sur le business fournies par la solution Cloud Native Application Observability de Cisco, avec une détection des vulnérabilités en temps réel et l’intelligence des produits de sécurité Cisco afin de faciliter l’identification des transactions business présentant le plus grand risque pour l’entreprise.

• Améliorer le temps de réaction face aux incidents de sécurité en fournissant des suggestions de remédiation en temps réel, accompagnées d’actions proactives visant à prioriser et à traiter les vulnérabilités de sécurité les plus critiques.