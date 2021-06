Cisco lance ‘Cloud Smart’

juin 2021 par Marc Jacob

Le monde hyperconnecté dans lequel nous vivons s’appuie plus que jamais sur le cloud, et les équipes informatiques sont confrontées à des défis pour fournir aux personnes des expériences numériques optimales à l’endroit et au moment où elles en ont besoin. Par conséquent, les entreprises migrent vers un modèle opérationnel axé autour du cloud, basé sur la vitesse, les insights et le contrôle, pour faire face à une plus grande distribution des applications, des utilisateurs et du personnel technique.

Permettre aux clients d’obtenir de meilleurs résultats grâce au cloud Cisco a réalisé des investissements de plusieurs milliards de dollars au cours des six dernières années pour intégrer le cloud dans tous les aspects de son activité, en s’efforçant d’aider ses clients à élaborer des stratégies cloud complètes en toute confiance dans cinq domaines clés : la continuité, les insights, la sécurité, la connectivité et les opérations.

A l’occasion de son événement Future Cloud, l’entreprise dévoile de quelle manière elle fait progresser sa stratégie cloud afin d’aider les entreprises à se connecter, à sécuriser et à automatiser leurs opérations dans le monde du cloud hybride d’aujourd’hui.

Les nouvelles innovations en matière de cloud hybride annoncées aujourd’hui comprennent :

• Hybrid Cloud Operations

• Observability & Insights

• Customer Experience (CX) Services for Cloud