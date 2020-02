Cisco lance Cisco SecureX, la plateforme de sécurité cloud-native

février 2020 par Marc Jacob

Cisco améliore son portefeuille de Cisco Security et en abordant le problème de la complexité, l’une des principales difficultés pour les RSSI. S’appuyant sur une décennie d’investissements importants dans l’innovation, les partenariats, les acquisitions, les enquêtes auprès de ses clients et les normes open-source, Cisco propose désormais à ses clients la plateforme de sécurité cloud-native la plus large et la plus intégrée du secteur, Cisco SecureX.

Cisco SecureX offre une expérience utilisateur complète sur l’ensemble du portefeuille de sécurité intégrée de Cisco et sur l’infrastructure de sécurité existante des clients. Cisco SecureX unifie la visibilité, identifie les menaces inconnues et automatise les flux de travail pour renforcer la sécurité des clients sur le réseau, les endpoints, le cloud et les applications. La simplicité étant essentielle pour sécuriser la transformation numérique actuelle, Cisco SecureX est inclus dans chaque produit Cisco Security.

A mesure que les entreprises adoptent la transformation numérique, se tournent vers le cloud, intègrent de l’IoT et donnent l’accès au sans fil haut débit, la surface d’attaque augmente. Il devient difficile de sécuriser cet environnement complexe avec diverses technologies qui ne sont pas interopérables. L’étude CISO 2020 de Cisco, réalisée auprès de 2800 professionnels de la sécurité, a révélé que 28 % des personnes interrogées estiment que la gestion d’un environnement multi-fournisseurs est très difficile, soit une augmentation de huit points par rapport à l’étude de l’année dernière.

Les fonctionnalités de Cisco SecureX comprennent :

• Une visibilité unifiée sur l’ensemble de l’environnement de sécurité des clients, des solutions Cisco ou tierces, tout en fournissant des indicateurs, des flux d’activité et des informations sur les produits.

• Entièrement cloud-native et multi-fournisseurs, la plateforme garantit aux clients et aux partenaires une valeur ajoutée en moins de dix minutes.

• Une réaction aux menaces avec l’enrichissement des données de tous les produits de sécurité et les flux de renseignements. Cela permet aux équipes du SOC de savoir ce qui a été ciblé et comment y remédier.

• L’analyse de l’ensemble de l’infrastructure comprenant plus de 150 millions de points d’accès, du trafic réseau provenant des commutateurs et des routeurs, y compris le trafic crypté, de Google, AWS et Azure et des environnements de data center privés.

• L’automatisation grâce au Machine Learning qui permet de recueillir plus d’informations sur un incident, générer un workflow, isoler un utilisateur et envoyer des rapports aux administrateurs.

• Une nouvelle fonctionnalité de threat hunting qui utilise la puissance des données de Cisco Talos dans l’environnement d’un client pour détecter les dernières menaces en analysant la distance depuis le point d’accès, le réseau et le cloud.

Cisco SecureX sera disponible en juin, mais les clients peuvent s’inscrire dès aujourd’hui pour bénéficier d’une démonstration et demander à rejoindre le programme bêta.