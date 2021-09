Cisco et NXO investissent en région Auvergne Rhône-Alpes

septembre 2021 par Marc Jacob

À quelques jours de l’événement Global Industrie, Cisco et son partenaire intégrateur NXO annoncent devenir (ensemble) membres de l’entreprise à mission SWARM pour former, sensibiliser et accompagner les entreprises industrielles de la région Auvergne Rhône-Alpes dans leur transformation vers une industrie du futur performante, durable et responsable.

Face à la recrudescence des enjeux cyber, Cisco, leader mondial des technologies et NXO, leader indépendant de l’intégration et des services, ont tenu à rejoindre SWARM pour apporter leur expertise en matière de connectivité et de cybersécurité en environnement industriel. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie à long terme de Cisco pour soutenir les régions dans leur transformation numérique, deux ans après l’acquisition de Sentryo, la pépite lyonnaise spécialisée dans la sécurité informatique industrielle qui continue aujourd’hui de se développer.

Concrètement, le champ d’action de Cisco et NXO s’inscrit au cœur de la proposition de valeur de SWARM :

● Rendre accessible l’industrie du futur à toutes les entreprises du territoire,

● Une dynamique collective, de coopération, de partage et de valorisation d’expériences,

● Une véritable plateforme opérationnelle au service de la chaîne de valeur des industriels.

Au sein de l’écosystème SWARM, Cisco et NXO ont conçu des parcours destinés aux dirigeants et cadres des entreprises industrielles (responsables Systèmes d’Information, métiers et Ressources Humaines) sur les thèmes de l’Usine Connectée et de la cybersécurité en environnement industriel. L’investissement de Cisco et NXO porte également sur la construction du réseau et de l’environnement de cybersécurité de la plateforme SWARM. Ce socle servira de support pour des parcours pédagogiques, et de démonstrateur avec des maquettes et simulations pour illustrer des cas d’usages. Cette infrastructure, construite à l’image de la réalité des industries, répondra au défi de la convergence des réseaux tertiaires, industriels et IoT.

Les premiers parcours proposés répondent aux défis suivants :

● Parcours 1 : L’usine connectée - Comment amener de la connexion dans des environnements contraints industriels en faisant communiquer l’ensemble des composantes industrielles et IoT, en transportant les protocoles spécifiques qui y sont associés ? Comment tirer parti des nouvelles solutions de connexion 5G, Lora, SD-WAN, WiFi-6 ?

● Parcours 2 : Cybersécurité – Comment conduire une approche de cybersécurité en environnement industriel, par où commencer, comment protéger sans impacter les opérations industrielles ? Comment impliquer les collaborateurs ?