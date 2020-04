Cisco et Google Cloud étendent leur partenariat stratégique en lançant Cisco SD-WAN Cloud Hub

avril 2020 par Marc Jacob

Cisco et Google Cloud ont annoncé leur intention de développer la première infrastructure réseau multicloud centrée sur les applications. Cette solution automatisée garantira que les applications et les réseaux d’entreprise partageront les éléments de qualité de service communs, une politique de sécurité et de conformité des données, afin de fournir des performances applicatives prévisibles et une expérience utilisateur optimale.

Avec l’extension de leur partenariat, les deux sociétés vont développer conjointement une solution commune appelée Cisco SD-WAN Cloud Hub, première solution automatisée qui va relier de manière sécurisée les réseaux d’entreprise à n’importe quel workload multicloud.

Ce partenariat va accompagner les nombreuses entreprises qui adoptent une stratégie hybride et multicloud pour obtenir des avantages tels que l’agilité, l’évolutivité et la flexibilité. La plateforme permettra aux entreprises d’optimiser leurs applications en distribuant leurs composants sur leurs meilleurs sites.

Cisco et Google Cloud établiront ainsi une intégration étroite entre les solutions Cisco SD-WAN et le Google Cloud. Les politiques de réseau, comme la segmentation, s’étendront au travers du réseau jusqu’au Cloud Google, pour une gestion de la sécurité, des performances et de la qualité d’expérience de bout en bout au-delà des frontières du réseau.

"L’extension du partenariat Google-Cisco représente une avancée significative pour les entreprises qui opèrent dans des environnements hybrides et multicloud", a déclaré Shailesh Shukla, Vice President of Products and General Manager, Networking at Google Cloud. "En reliant le SD-WAN de Cisco au réseau mondial de Google Cloud et Anthos, nous pouvons fournir conjointement aux clients une solution unique qui automatise, sécurise et optimise le réseau de bout en bout en fonction des demandes des applications, simplifiant ainsi les déploiements de réseaux hybrides pour les entreprises".

Avec le Cisco SD-WAN Cloud Hub, l’industrie aura pour la première fois une intégration complète des applications WAN avec les workloads du cloud. Cette intégration s’étendra donc aux environnements hybrides et multicloud, comme Anthos, la plateforme d’applications ouvertes de Google Cloud, qui proposent l’optimisation des applications distribuées et multicloud basées sur des micro-services.

Cisco et Google Cloud proposeront à des clients de tester en avant-première cette solution d’ici la fin 2020. La solution sera quant à elle disponible au premier semestre 2021.