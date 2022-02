Cisco dévoile ses innovations pour faciliter le travail hybride

février 2022 par Marc Jacob

Ces deux dernières années ont été marquées par l’avènement du cloud et du travail hybride, de l’industrie 4.0, l’IA et de la démocratisation de l’IoT. De ce fait, les entreprises de toutes tailles ont dû continuellement s’adapter à des transitions numériques majeures. En revanche, le succès du travail hybride ne se limite pas au télétravail de ses collaborateurs. Son succès réside avant tout dans le fait de s’acclimater à un environnement en changement perpétuel, et cela commence par un réseau adapté.

Le réseau, la source du travail hybride.

Le réseau est un élément essentiel pour stimuler la productivité et la qualité de travail des entreprises, des écoles et des administrations. La flexibilité au travail est devenue un critère de choix pour les collaborateurs et les entreprises qui ont donc dû rapidement se digitaliser pour répondre efficacement à ces nouveaux enjeux.

Afin d’obtenir de meilleurs résultats, un changement en profondeur est nécessaire dans la manière dont les entreprises appréhendent le travail hybride. En effet, pour offrir la meilleure expérience possible, il est primordial de pouvoir connecter un grand nombre de personnes et d’appareils en même temps, de mettre à disposition un réseau puissant et résilient, ainsi qu’une sécurité fiable et sans faille.

Les innovations technologiques de Cisco vont permettre à ses clients de bénéficier d’une expérience utilisateur de qualité, de créer des espaces de travail intelligents et durables, sans oublier de sécuriser le déploiement de l’IoT à grande échelle, avec une meilleure flexibilité.

Les innovations en lien avec le réseau et l’accès sans fil annoncées par Cisco :

Wi-Fi 6E (Catalyst 9136 et Meraki MR57) : Cisco propose ses premiers points d’accès haut-de-gamme Wi-Fi 6E, offrant l’une des connexions sans fil les plus performantes du marché. Ils ont pour vocation de répondre aux attentes des professionnels les plus exigeants en matière de travail hybride.

La 5G privée de Cisco : Cette solution gérée par Cisco propose une expérience sans fil simple, intuitive et fiable pour toute entreprise souhaitant réaliser une transition numérique vers le travail hybride et l’IoT.

Catalyst 9000X : Les nouveaux modèles Catalyst 9000X délivrent une vitesse et une capacité de bande passante permettant de prendre en charge l’accès au réseau 100G/400G pour accompagner la transition des entreprises vers un travail hybride sécurisé et efficace sur le plan énergétique.

L’arrivée de Cisco Silicon One dans la gamme de commutateurs Catalyst : Cisco Silicon One, déployé à l’origine pour les opérateurs télécom, continue de prouver ses capacités et sa souplesse de programmation pour soutenir l’innovation dans les réseaux d’entreprise. En effet, les nouveaux commutateurs Catalyst 9500X et 9600X sont alimentés par le Cisco Silicon One Q200.

L’analyse d’IDC sur l’importance croissante d’un bon réseau

"Nombreuses sont les entreprises qui ont adopté un modèle de travail hybride ces dernières années. L’un des éléments fondamentaux ayant favorisé cette accélération est la présence d’un réseau sécurisé et puissant, capable de connecter n’importe quel utilisateur à n’importe quel moment", a déclaré Brandon Butler, Research Manager, Enterprise Networks, IDC. "IDC estime que le réseau du futur devra répondre aux exigences croissantes des entreprises en matière de performance et de fiabilité pour leur offrir une plus grande agilité."