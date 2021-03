Cisco annonce un nouveau data center pour les clients de ses solutions de collaboration

mars 2021 par Marc Jacob

Cisco annonce l’ouverture d’un nouveau data center à Francfort, en Allemagne, pour ses clients utilisant la plateforme de collaboration Webex dans l’Union européenne (UE) et dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique et Russie (EMEAR). La mise en service est prévue pour la fin du mois de juin 2021.

Au cours des derniers mois, des acteurs publics et privés de tous les secteurs ont étendu le télétravail pour fournir des services cruciaux aux citoyens et aux entreprises. Le passage au travail à distance, combiné à la nécessité de garder les équipes connectées, a augmenté la demande de plateformes de collaboration basées dans le cloud. Depuis le début de la pandémie, l’utilisation d’outils de collaboration numérique, tels que Cisco Webex, a augmenté de 74 %. À lui seul, Webex a atteint près de 600 millions de participants par trimestre en moyenne.

Webex a toujours aidé les employés à innover et à rester productifs, où qu’ils se trouvent. Depuis la pandémie, Webex n’a pas seulement continué à aider les entreprises, il a également été une plateforme globale permettant aux gouvernements de continuer à diriger à distance, aux médecins de consulter leurs patients en toute sécurité et aux enseignant de donner des cours à distance. En décembre 2020, Cisco a annoncé une nouvelle vague d’innovations Webex avec l’ambition de rendre l’expérience dix fois meilleure que les réunions physiques. Depuis mars 2021, les clients de Webex peuvent avoir un aperçu des traductions en temps réel de l’anglais vers plus de 100 langues. En 2021, Cisco met à l’échelle et unifie ses data center Cisco Webex pour offrir à ses clients une plus grande flexibilité. Le nouveau data center de Francfort, en Allemagne, fait partie de cette initiative et renforce les data centrer existants dans la région, offrant des possibilités supplémentaires d’hébergement de données dans l’UE.

Technologies innovantes pour les data center

Le nouveau data center de Cisco à Francfort est une vitrine des dernières technologies de l’entreprise. Il s’agit notamment de routeur Cisco ASR qui assure une connectivité à haut débit dans le data center, idéale pour les applications à large bande passante, telles que le streaming audio ou vidéo, ou la vidéoconférence.

Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) relie tous les composants de manière sécurisée et hautement évolutive, et offre également des fonctionnalités facilitant la gestion et le dépannage. L’autre élément clé de l’architecture est le Cisco Unified Computing System(UCS), qui combine des serveurs standard à architecture x86 avec des réseaux et des systèmes de stockage. UCS fournit toute la capacité serveur nécessaire à la solution et peut offrir une évolutivité informatique automatisée en fonction de la demande des utilisateurs. En outre, la plateforme d’intelligence internet et cloud de Cisco ThousandEyes est utilisée pour la visibilité et la compréhension de la livraison numérique d’applications et de services.

L’architecture complète est protégée de bout en bout par Cisco Firepower pour une sécurité renforcée. Le data center hautement résilient intégrera des produits et technologies Cisco qui améliorent l’efficacité énergétique, notamment les alimentations, les composants internes et les systèmes de refroidissement, et fonctionnera avec une énergie 100 % renouvelable.