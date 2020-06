Cisco améliore Network Insights

juin 2020 par Marc Jacob

Cisco annoncei de nouvelles solutions réseau intent-based pour aider à optimiser les activités commerciales et les opérations de réseau. Alors que les entreprises sont confrontées à des défis croissants pour offrir des expériences numériques cohérentes et positives, Cisco fait progresser les réseaux pour que ses clients restent connectés et productifs en toute sécurité. Les nouvelles fonctionnalités simplifient l’automatisation et fournissent des insights informatiques et commerciales. Cela permet aux équipes informatiques d’être agiles, tout en restant étroitement alignées sur les objectifs commerciaux, ce qui n’a jamais été aussi important que dans l’environnement d’aujourd’hui.

Cisco fournit des capacités avancées d’automatisation pour améliorer l’expérience des utilisateurs, tout en simplifiant les processus pour l’IT. L’automatisation est devenue un élément fondamental pour accroître l’efficacité informatique, permettant aux équipes informatiques de devenir de plus en plus flexibles et proactives tout en réduisant le temps consacré à la simple maintenance du réseau. Les innovations en matière d’automatisation incluent :

• Cisco SD-WAN Innovations : Le Cisco SD-WAN optimisé par Viptela offre désormais une sécurité complète dans le cloud grâce à l’intégration de Cisco Umbrella afin de protéger les entreprises contre les principales attaques web provenant du SaaS et de l’accès Internet. Cisco Umbrella offre une passerelle web sécurisée (SWG), une sécurité de la couche DNS, un pare-feu et une fonctionnalité de courtier en sécurité d’accès au cloud (CASB) dans un service de cloud intégré. Grâce à un provisionnement automatisé et à des licences simplifiées, le SD-WAN de Cisco unifié avec Cisco Umbrella est rapide à déployer et facile à utiliser tout en offrant une expérience utilisateur optimisée et une meilleure protection de sécurité. Cette convergence de la sécurité et de la mise en réseau est une étape cruciale pour les clients qui se dirigent vers une architecture SASE. Parmi les autres innovations du SD-WAN : la prise en charge du multicast et des communications vocales et unifiées intégrées.

• Cisco User-Defined Networks : Avec Cisco User-Defined Networks, le service informatique peut donner aux utilisateurs finaux le contrôle de leur propre partition de réseau sans fil par l’intermédiaire du Cisco DNA Center. Ils ont la possibilité d’ajouter leurs appareils en toute sécurité et de contrôler quels appareils peuvent se connecter à leur propre partition de réseau personnel grâce à l’application mobile User Defined Network.

Cisco étend ses insights à des appareils jusqu’alors non contrôlés, ce qui permet aux services informatiques de procéder à une segmentation plus efficace et de mieux gérer les appareils IoT. La segmentation du réseau (diviser le réseau en parties plus petites pour améliorer les performances et la sécurité) a toujours été une tâche difficile, en particulier dans les environnements avec un écosystème évolutif et diversifié des endpoints IoT.

Pour aider à relever ce défi, Cisco présente :

• AI Endpoint Analytics : Avec AI Endpoint Analytics, Cisco DNA Center identifiera l’ensemble des terminaux de l’entreprise jusqu’ici inconnus, puis utilisera diverses sources contextuelles et l’intelligence artificielle pour les grouper, les segmenter logiquement. Grâce à ces informations, l’équipe IT peut créer les bases de politiques évolutives et automatisées à l’échelle de l’entreprise.

• Analyse des politiques réseau basée sur les groupes : Cisco DNA Center peut analyser le trafic entre des groupes de terminaux, socle à l’élaboration des politiques de segmentation.

Les réseaux sans fil d’aujourd’hui apportent une immense valeur ajoutée aux entreprises, non seulement par les expériences qu’ils permettent, mais aussi par les connaissances comportementales qu’ils fournissent. La plateforme de services de localisation intérieure de Cisco, Cisco DNA Spaces, ajoute de nouvelles capacités pour étendre la visibilité et fournir des informations aux entreprises qui cherchent à maintenir des espaces physiques sûrs.

• Cisco DNA Spaces favorise la reprise des activités : Cisco a ajouté à la plateforme des outils d’analyse en temps réel conçus pour aider les entreprises à vérifier la distanciation sociale. Les clients peuvent utiliser des applications intégrées pour surveiller la densité en temps réel dans les bâtiments et analyser la façon dont les bâtiments sont utilisés. Ces informations sont essentielles pour les entreprises qui souhaitent assurer la sécurité des personnes tout en rendant les espaces de travail plus efficaces et plus sûrs.

• Services IoT à l’intérieur des bâtiments : Cisco DNA Spaces présente la première offre IoT-as-a-Service d’intérieur sur des points d’accès WiFi-6 pour aider les clients à déployer rapidement et de manière rentable des applications IoT d’intérieur à l’échelle. Cisco DNA Spaces simplifie l’activation, la configuration et la gestion d’un grand nombre de dispositifs IoT pris en charge, y compris les dispositifs Bluetooth (BLE). Grâce au vaste écosystème de partenaires industriels de Cisco, Cisco DNA Spaces permet le suivi des actifs, la surveillance de la sécurité des employés, l’utilisation de l’espace, la recherche de salles de réunions et d’autres cas d’utilisation le secteur de la santé, des espaces de travail, du commerce, de l’éducation, de l’industrie et de l’hôtellerie.

Le portefeuille de systèmes de réseaux intent-based de Cisco est conçu pour offrir aux clients des innovations constantes et continues. Grâce à des plateformes logicielles, conçues avec du matériel de pointe, Cisco peut fournir le réseau flexible et sécurisé dont une entreprise a besoin pour se transformer et rester résistante en période d’incertitude.

Les innovations Cisco DNA Center et Cisco DNA Spaces annoncées aujourd’hui seront disponibles au cours de l’été 2020. Les innovations Cisco SD-WAN sont disponibles dès aujourd’hui.