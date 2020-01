Cisco accélère l’intégration de ses applications dans un environnement hybride et multi-cloud

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Un nouveau modèle d’exploitation basé sur Cisco AppDynamics donne aux équipes chargées des applications et des infrastructures une visibilité totale on-premise et dans le cloud

Les équipes informatiques en charge des applications peuvent intervenir en temps réel et utiliser l’automatisation pour résoudre les problèmes avant qu’ils ne surviennent, quel que soit le domaine grâce à Cisco Intersight Workload Optimizer

La nouvelle plateforme d’applications pour Kubernetes, Cisco HyperFlex, permet l’agilité, la simplification et l’automatisation de la gestion informatique

Les entreprises commencent à se rendre compte que le développement d’applications est important pour leurs clients. Par ailleurs, 78 % des clients déclarent que leurs attentes en matière d’expériences numériques sont en hausse*. Les entreprises s’orientent donc vers des activités centrées sur les applications, ce qui exerce une grande pression sur l’informatique dans l’entreprise et peut créer des silos entre les équipes et les technologies.

Pour aider les entreprises à répondre à la demande croissante d’expériences numériques sans faille, Cisco a dévoilé aujourd’hui plusieurs nouveautés intégrant une approche multi-domaine qui relie les équipes chargées des applications et de l’infrastructure. Ainsi Cisco leur offre une visibilité complète et une vision opérationnelle, pour un contrôle en temps réel et automatisé avec en parallèle des performances optimales des applications. Une nouvelle plateforme d’applications basée sur Kubernetes permet également aux équipes DevOps et informatiques de se positionner plus facilement dans un environnement multi-cloud.