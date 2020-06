Cisco SecureX est lancé

juin 2020 par Marc Jacob

Cisco annonce la disponibilité mondiale de Cisco SecureX dès le 30 juin 2020. La plateforme de sécurité cloud-native, incluse dans toutes les solutions Cisco Security, simplifie et améliore la façon dont les clients gèrent la sécurité. SecureX intervient alors que les entreprises jonglent entre les défis commerciaux et ceux de sécurité à une échelle sans précédent. Cela est notamment dû à l’accélération de la transformation numérique et à l’augmentation du nombre de télétravailleurs. En renforçant sa mission d’unifier et d’optimiser son portefeuille de sécurité, Cisco s’engage un peu plus à connecter et à protéger ses clients partout où ils travaillent et sur n’importe quel appareil.

La gestion de la sécurité d’une entreprise est complexe : suivre les nouveaux processus métier, l’évolution des menaces et naviguer dans un horizon illimité de fournisseurs. Selon la nouvelle enquête mondiale « CIO Perspectives 2020 » de Cisco menée auprès de 1 300 DSI dans le monde, les deux principaux défis auxquels sont confrontés les DSI sont la sécurité ainsi que le suivi de la complexité et plus des deux tiers des DSI estiment qu’ils sont tiraillés entre ces deux paramètres. L’un des moyens utilisés par les responsables de la sécurité pour lutter contre cette complexité est la consolidation des fournisseurs. Le rapport CISO 2020 de Cisco a révélé que, face à une cyberattaque, les organisations comptant plus de fournisseurs de sécurité subissaient des temps d’arrêt plus longs, des coûts plus élevés et plus de tentatives de piratage.

Pour relever les défis actuels et futurs en matière de sécurité, SecureX relie l’étendue du portefeuille de sécurité intégré de Cisco à toute l’infrastructure de sécurité des clients pour une expérience cohérente et simplifiée. Il unifie la visibilité, permet l’automatisation et renforce la sécurité sur le réseau, les endpoints, le cloud et les applications. Avec SecureX, tous les clients nouveaux ou existants bénéficieront de ces capacités et bien plus sans faire face à des coûts supplémentaires :

• Visibilité unifiée - SecureX fournit les principales mesures opérationnelles et sur les menaces sur le réseau, les endpoints, le cloud et les applications. Avec la fonction ruban de SecureX, la plateforme est intégrée dans chaque technologie Cisco Security afin que les clients puissent accéder à toutes les fonctionnalités de manière transparente sur tous les produits.

• Automatisation pour accroître l’efficacité opérationnelle - Les clients peuvent automatiser les workflows entre les produits de Cisco Security et des tiers afin de se concentrer sur des tâches plus essentielles. SecureX peut faire gagner des heures de travail en automatisant la recherche de menaces basée sur la cyberthreat intelligence Cisco Talos et d’autres sources de renseignements.

• Sécurité renforcée - La réponse aux menaces via SecureX permet aux experts en sécurité d’identifier rapidement les cibles impactées et de les corriger en quelques minutes en corrélant les données de renseignement provenant de plusieurs sources de renseignement et la télémétrie du réseau, des endpoints, des e-mails, du cloud et des produits tiers.

En plus de l’expérience simplifiée apportée par SecureX, Cisco Security dévoile des améliorations et intégrations pour sécuriser davantage le travail à distance, notamment :

• Une meilleure protection unifiée des utilisateurs et des appareils grâce à une intégration entre la sécurité des terminaux et MFA.

• Les clients peuvent utiliser les e-mails dans le cloud en toute confiance. Cloud Mailbox Defense pour Office365 offre une visibilité complète des e-mails (messages entrants, sortants et internes) avec un contexte pour renforcer la protection contre les menaces de messagerie avancées telles que le phishing, les ransomwares, l’usurpation d’identité et le spam.