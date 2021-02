Cisco AppDynamics dévoile Cisco Secure Application

février 2021 par Marc Jacob

AppDynamics, annonce le lancement de Cisco Secure Application. Il s’agit une solution du marché permettant de simplifier la détection et la gestion des vulnérabilités pour protéger de bout-en-bout les applications contre les cyberattaques. Co-créée avec les équipes de Cisco Security, cette nouvelle solution délivre des informations sur la sécurité et sur les applications via une solution unique. Intégrée de manière native à la plateforme AppDynamics, elle réduit la fatigue liée aux alertes, permet aux utilisateurs de détecter les menaces en temps réel et permet une action directe en réponse aux failles de sécurité. Les entreprises peuvent dès lors jouir de performances applicatives sécurisées et fluides pour défendre la réputation de leur marque et garder la confiance des utilisateurs.

Les entreprises dépendent de plus en plus des applications numériques pour interagir ou proposer des services aux clients. Ils doivent gérer d’énormes volumes de données personnelles au sein même de l’application. En conséquence, elles sont confrontées à une vulnérabilité accrue en raison des cybermenaces et des incidents de sécurité. Ce challenge est d’autant plus ardu car les employés de ces entreprises sont en télétravail et donc connectés via leurs ordinateurs ou autres appareils sur des réseaux publics. Ceci met à rude épreuve les approches de sécurité classiques et l’extension de l’IT hors de l’entreprise crée de nouvelles vulnérabilités, même dans les infrastructures les plus sécurisées. Les entreprises qui ne réussissent pas à mettre en place les bons processus et solutions pour protéger les données hébergées dans les applications, mettent non seulement en danger la réputation de leur marque mais également la confiance des consommateurs. Elles s’exposent en outre à des pertes financières estimées en millions d’euros en cas de faille.

Les applications s’exécutent désormais de partout, on-premise, multi-cloud surtout pour celles en microservices. Avec la dispersion des environnements d’exécution, le besoin d’une approche de la sécurité centrée sur les applications est primordial. C’est un changement décisif qui permettra aux responsables informatiques d’identifier les failles au sein des applications en production, de lier ces failles et ces vulnérabilités avec leur impact client et métier, et in fine, de mettre ensemble les services informatiques et de sécurité pour œuvrer à une résolution rapide du problème.

Avec Secure Application, les services informatiques peuvent désormais allier sécurité et rapidité. Il s’agit de la seule solution qui associe de manière unique les performances métier et les informations sur la sécurité sans aucune friction, pour protéger les marques contre les ralentissements et les exploits. Avec Secure Application, les services informatiques de l’entreprise auront accès à :

• La protection automatique du runtime : visibilité sur le fonctionnement d’une application pour détecter facilement les attaques, identifier les écarts et bloquer les attaques automatiquement.

• La gestion simplifiée des vulnérabilités : accès au niveau du code pour détecter les vulnérabilités de sécurité au niveau des dépendances et de la configuration en production.

• L’impact sur l’entreprise vu par le prisme des données de sécurité : les informations sur la sécurité sont corrélées à la topologie de l’application pour résoudre les incidents ayant le plus d’impact sur les métiers.

• La collaboration entre les services informatiques et de sécurité : grâce à une information unifiée partagée entre les services pour une collaboration optimale, une meilleure appréhension en termes de sécurité et une activité numérique performante.

AppDynamics avec Cisco Secure Application est d’ores et déja disponible de manière anticipée.