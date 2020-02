Chris Kaddaras promu vice-président exécutif des ventes mondiales de Nutanix

février 2020 par Marc Jacob

Nutanix annonce la promotion de Chris Kaddaras aux fonctions de vice-président exécutif des ventes mondiales à compter du 1er février 2020. M. Kaddaras apporte à son nouveau rôle mondial son expérience éprouvée de leader des ventes sur la région des Amériques et sur les marchés internationaux. Dans le cadre de son nouveau rôle, Chris Kaddaras sera chargé de diriger l’organisation mondiale des ventes ainsi que les opérations aux ventes, les ventes techniques, les ventes internes, les ventes OEM et les ventes channel.

Chris Kaddaras a rejoint Nutanix en octobre 2016 en tant que vice-président et directeur de la région EMEA pour être ensuite promu au rôle vice-président et directeur général de l’EMEA en 2018 et plus récemment il a été nommé en 2019 senior vice-président des ventes pour la région des Amériques.

Chris Kaddaras apporte à son rôle près de trois décennies d’expérience. Avant de rejoindre Nutanix, M. Kaddaras a travaillé pendant 16 ans pour EMC Corporation, où il a occupé plusieurs fonctions telles que vice-président des ventes commerciales et vice-président de l’ingénierie des ventes dans la région EMEA. Avec une expérience dans le secteur de l’IT et une passion pour le développement de stratégies visant à aider les entreprises à articuler avec succès leur proposition aux clients et aux partenaires, sa vision du leadership, de l’excellence opérationnelle, des performances et des communications est inestimable.

M. Kaddaras continuera également de diriger les ventes de la zone Amériques jusqu’à ce qu’un nouveau dirigeant soit nommé à ces fonctions.