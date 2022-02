Chochoy Conseil intègre les solutions Genetec à son référentiel Smart City Galaxy et lui en confie la prescription en France et à l’international

février 2022 par Marc Jacob

Le cabinet de consulting Chochoy Conseil et Genetec Inc. (“Genetec”), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annoncent aujourd’hui avoir signé un accord de partenariat exclusif portant sur le référentiel Smart City Galaxy de Chochoy Conseil à destination des acteurs publics.

Développé selon les attentes exprimées par un panel de plus de 6 000 acteurs publics, le référentiel Smart City Galaxy, dont la méthodologie a fait l’objet de 13 dépôts à l’INPI, est composé des meilleures solutions innovantes, répondant à tous les besoins de la ville intelligente en matière de transport, d’énergie, d’environnement, de santé, etc. Pour l’intégrer, les solutions proposées doivent ainsi montrer leur valeur ajoutée pour la ville intelligente et répondre à un ensemble de critères tels que le retour sur investissement ou la perception citoyenne, l’interopérabilité, ou encore la maturité et la durabilité technique.

Les solutions de Genetec couvrent de nombreux aspects de la Smart City. Sa plateforme unifiée Security CenterMC permet en effet d’aller bien au-delà de la seule sécurité publique. Gestion des preuves numériques avec Genetec ClearanceMC, gestion du trafic avec Traffic SenseMC, ou encore gestion du stationnement sur voirie avec Curb SenseMC : Genetec analyse les données issues de la vidéosurveillance, du contrôle d’accès et de la RAPI pour répondre à de nombreux autres scénarios urbains. Et parce que son architecture est ouverte, Security Center permet également de recueillir les données d’autres capteurs de la ville et de s’ouvrir à des applications plus larges telles que la qualité de l’air, l’efficacité énergétique des bâtiments ou les niveaux sonores.

Le partenariat entre Genetec et Smart City Galaxy comporte deux facettes :

• Les solutions de sécurité de Genetec ont, d’une part, répondu aux critères de sélection de la Smart City Galaxy et intégré le référentiel ;

• Genetec jouera également le rôle de prescripteur en France et à l’international de la Smart City Galaxy, promouvant l’ensemble des solutions dédiées au secteur public et à la ville intelligente qui la compose, au même titre que ses propres produits à destination des villes intelligentes.

« La ville intelligente ne se crée pas du jour au lendemain. Il faut y aller étape par étape, besoin par besoin. C’est pourquoi les systèmes que l’on choisit aujourd’hui doivent être en mesure d’évoluer, de quelques caméras par exemple à potentiellement des milliers de capteurs divers et variés », déclare Guillaume Charon, Directeur de marché Smart City & Infrastructure de Genetec. « Identifier les partenaires qui sauront ainsi vous accompagner pour les 10 à 15 prochaines années n’est pas une mince affaire. Grâce au référentiel Smart City Galaxy, les élus et décideurs du secteur public peuvent facilement trouver les produits et les marques qui auront cette pérennité, tout en étant innovants et capables de fonctionner ensemble. »