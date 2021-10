China Telecom (Europe) ajoute Alibaba Cloud à son offre multi-cloud

octobre 2021 par Marc Jacob

China Telecom (Europe), qui fournit une route de la soie numérique fiable, flexible et sécurisée entre l’Europe et l’Asie, ajoute la plus haute expertise Alibaba Cloud à son offre multi-cloud. Facilitant la connectivité des entreprises vers l’Asie, et notamment vers la Chine, elle vient compléter la connectivité mondiale multiplateforme de China Telecom (Europe) (CTE), déjà partenaire de AWS, Microsoft Azure, Google Cloud et Tencent Cloud, pour ne citer qu’eux.